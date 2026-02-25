Tofaş’ın Bursa’daki tesislerinde 10 yıldır üretilen ve Türkiye pazarında uzun süre liderliğini koruyan Fiat Egea için sona yaklaşıldı. Stellantis ortaklığıyla yeni üretim stratejisine geçen Tofaş, Egea’nın yerine yeni model için hazırlık sürecini başlattı.

Ali YILDIRIM

Türkiye otomotiv sanayisinde adeta bir dönemin sembolü haline gelen Fiat Egea’da kapanış süreci başladı. Bursa’daki Tofaş fabrikasında yaklaşık 10 yıldır üretilen model, hem filo hem de bireysel satışlarda uzun süre pazarın lokomotifi oldu. Türkiye’de yıllarca en çok satan otomobil unvanını taşıyan Egea, Avrupa’da Tipo adıyla, ABD’de ise Dodge Neon ismiyle ihraç edilmişti. Stellantis ortaklığı sonrasında üretim stratejisini yeniden şekillendiren Tofaş, hafif ticari araç tarafında K0 ve K9 projelerini devreye almıştı. Şimdi ise gündemde Egea’nın yerini alacak yeni binek modeller var.

Egea sonrası SUV ve crossover dönemi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Fiat Scudo lansmanında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea’nın başarısına dikkat çekerek Türkiye’nin Fiat açısından dünyada ilk üç pazar arasında yer aldığını vurguladı. Egea sonrası dönemin nasıl şekilleneceği sorusuna yanıt veren Aytaç, Fiat markasında iki yeni modelin devreye alınacağını açıkladı. Daha önce Olivier François’nın Cenevre sunumunda işaret ettiği ürün gamına atıfta bulunan Aytaç, Grande Panda’nın ardından biri crossover–fastback karakterli, diğeri ise SUV gövdeli iki modelin geleceğini belirtti. Bu açıklamalar, sedan ağırlıklı ürün stratejisinden SUV ve crossover merkezli bir yapıya geçişin güçlü sinyali olarak değerlendiriliyor. Avrupa pazarında da bu segmentlerde ciddi ürün ihtiyacı bulunuyor.

Bursa’da üretim netleşiyor

Son dönemde F2X ve F2U kodlu modellerin Bursa’da üretileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak analist toplantısında yapılan açıklamaya göre bu iki modelin Fas’ta üretileceği netleşti. Tofaş cephesinden yapılan değerlendirmede, binek modellerle ilgili projelerin halen analiz aşamasında olduğu ve Stellantis ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sürecin 2026’nın ilk yarısında netleşmesi bekleniyor. Bu takvim, Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte yeni modelin resmi olarak şekillenmesine kısa bir süre kaldığını gösteriyor.

Resmi görsel henüz paylaşılmadı

Yeni modellerle ilgili sosyal medyada dolaşan görseller konusunda da açıklama yapan Altan Aytaç, şu ana kadar resmi bir fotoğraf ya da teknik detay paylaşılmadığını vurguladı. Dolayısıyla kamuoyunda yer alan tasarımların markaya ait resmi çalışmalar olmadığı belirtiliyor. Fiat cephesinde lansman öncesi hazırlık süreci devam ediyor.

Dacia’nın C-SUV planı ortaya çıktı

Bursa’daki dönüşüm yalnızca Tofaş ile sınırlı değil. Oyak-Renault cephesinde de yeni projeler gündemde. MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Dacia logolu bir B-SUV modelinin yıl sonunda Türkiye’de üretime başlayabileceğini açıklamıştı. Renault Grubu Büyüme Direktörü Fabrice Cambolive ise Türkiye’de üretilecek C segment bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Avrupa’da satışa sunulacak ve Türkiye’de üretilecek modelin Dacia markası için önemli bir adım olması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da C-Neo kod adıyla anılan modelin crossover karakterli olması öngörülüyor. Motor seçenekleri netleşmemiş olsa da benzinli, LPG’li, hibrit ve tamamen elektrikli alternatiflerin masada olduğu ifade ediliyor.