Çinli otomotiv devi Chery’nin Türkiye yatırımı için devletler arası görüşmeler sürüyor. Şirket cephesinden yapılan açıklamada yatırım dosyasının kapanmadığı belirtilirken, “doğru zaman” vurgusu dikkat çekti. Ankara–Pekin hattındaki temaslar otomotiv sektöründe yakından izleniyor.

ALİ YILDIRIM

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye yatırımları yeniden gündemde. Bir yanda BYD’nin Manisa merkezli yatırım süreci konuşulurken, diğer yanda Chery’nin Türkiye planlarına ilişkin temasların sürdüğü belirtiliyor. Otomotiv kulislerinde son haftalarda en çok konuşulan başlıklardan biri, Chery’nin Türkiye’de üretim yatırımı yapıp yapmayacağı. Resmi kanatta temkinli bir dil tercih edilse de Ankara–Pekin hattında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Sürecin Çin merkezi yönetimi tarafından yürütüldüğü, Türkiye tarafında ise yatırım kapısının açık tutulduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta OMODA&JAECOO toplantısında Dünya’nın sorularını yanıtlayan Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak’ın açıklamaları da bu tabloyu doğrular nitelikte. “Doğru zamanı bekliyoruz. Görüşmeler devletler arası devam ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz. Masadaki yatırım dosyası tabii ki kapanmadı.”

Türkiye üretim ve ihracat üssü olabilir

Chery yönetimi Türkiye’yi yalnızca bir satış pazarı olarak değil, Orta Doğu ve Avrupa’ya açılan stratejik bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırıyor. Markanın kamu ortaklı yapısı nedeniyle yatırım dosyasının şirket yönetimi seviyesinden ziyade devletler arası temaslar çerçevesinde ilerlediği belirtiliyor. Bu durum, yatırım takviminin neden netleşmediğini de açıklayan temel unsur olarak gösteriliyor. Emre Özocak, sürecin bilinçli şekilde düşük profilde yürütüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Bizimle ilgili çok fazla konuşma duymuyorsunuz ya da çok fazla açılım yapmıyoruz. Günü ve doğru zamanı geldiğinde açıklamaları yapmayı tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye her zaman önemli, büyük ve stratejik bir pazar. Çinli bir yatırımcı olarak Türkiye’de yatırım yapmak çok stratejik bir karar. Uygun koşullar sağlandığında Türk devletinin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapılıp ilerlenir.”

Sadece montaj değil, tedarik zinciri modeli

Şirketin küresel stratejisinde yer alan “For Somewhere Be Somewhere” mottosu, yatırım yapılan ülkede kalıcı ve ekonomik değer üreten bir yapı kurulmasını hedefliyor. Bu yaklaşım yalnızca montaj hattı kurulmasını değil; yan sanayi, tedarik zinciri, istihdam ve ihracat ekosistemini de kapsayan daha geniş bir üretim modelini işaret ediyor. Özocak’ın altını çizdiği bir diğer nokta ise ekonomik katkı oldu: “Her zaman birinci önceliğimiz ilgili ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlamak.” Bu çerçevede yatırımın yalnızca araç üretimi değil, yerel tedarik oranı, istihdam ve ihracat potansiyeli açısından da değerlendirilmesi bekleniyor.

Omoda 5 ve Omoda 7 için yerli üretim ihtimali

Çin’den yola çıkan gemide bulunan Omoda 5 ve Omoda 7 modelleri Türkiye’de satışa sunulacak. Ancak yatırım sürecinin olumlu sonuçlanması halinde bu modellerin ilerleyen dönemde Türkiye’de üretilmesi ve yerli statü kazanması ihtimali de sektör kulislerinde güçlü şekilde konuşuluyor. Türkiye’nin Gümrük Birliği avantajı, Avrupa’ya yakınlığı ve gelişmiş otomotiv yan sanayi altyapısı, Çinli üreticiler açısından stratejik önem taşıyor. Özellikle elektrikli ve yeni nesil araç yatırımları için Türkiye’nin bölgesel merkez olabileceği değerlendiriliyor.

Takvim net değil ama kapı açık

Resmi açıklamalarda “doğru zaman” vurgusu öne çıkarken, kulislerde yatırım dosyasının sıcaklığını koruduğu ve temasların sürdüğü ifade ediliyor. Takvime ilişkin net bir tarih paylaşılmasa da sürecin tamamen rafa kaldırılmadığı net biçimde ortaya konuyor. Otomotiv sektöründe gözler, hem Ankara’dan hem de Pekin’den gelecek yeni sinyallere çevrilmiş durumda.

140 bin adet araç yollarda

Chery Grubu’nun Türkiye’de 3 yıllık bir yolculuğu olduğuna işaret eden Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, “Toplamda Türkiye’de 140 bin adedin üzerinde grubumuza ait araç yollarda geziyor. Bunların 29 bin civarı Chery Omoda 5’ten oluşuyor şu an. 10 bin adedi de Jaecoo’dan oluşuyor. Bizim için de iyi bir portföy aslında. Oldukça memnunlar araçlarından. Zaten 5 yıl garanti kapsamı içerisinde ama oradaki yolculuk başlangıç markası da Chery olduğu için oradan devam edecek. Yeni yapılanmada Omoda & Jaecoo Türkiye’nin 33 değişik ilinde, 33 değişik bayisinde hayata geçiyor olacak. Çin’den yola çıkan gemimizle Omoda 5 ve Omoda 7 modellerinde bu ay satışa başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Ekranı kayan otomobil

Emre Özocak’ın gerçekleştirdiği toplantıda Omoda 7 ve Omoda 5’in Türkiye fiyatı açıklanmadı. Omoda 7, segmentinin tek 15,6 inç 2.5K ultra HD Star Track Kayar Ekranı ile donatılıyor ve kabine adım atıldığı anda yüksek teknoloji görselliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Star Track Kayar Ekran, küresel ölçekte gelişmiş 8155 akıllı çip ile destekleniyor; akıcı ve hızlı çoklu görev kullanımının yanı sıra hassas tepki kabiliyeti sunuyor. Türkiye pazarında turbo beslemeli benzinli motor ve 7 DCT otomatik şanzıman kombinasyonu ile yollara çıkacak olan Omoda 7, performans ve verimlilik arayan kullanıcıların beklentisine cevap verecek. 0/100 km hıza 10,4 saniyede çıkan modelin yakıt tüketimi ise 10,4 litre olarak belirtiliyor.