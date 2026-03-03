Otomobil hız kesti hafif ticari gaza bastı

Şubat 2026’da otomotiv pazarı 12 ay sonra ilk kez daraldı. Otomobil satışları gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 24’lük artışla toplam satışları sırtladı ve dengeleri değiştirdi.

Türkiye otomotiv pazarında dengeler değişti. 12 aydır aralıksız büyüyen toplam satışlar şubat ayında düşüşe geçti. Ancak bu kez tabloyu hafif ticari araç (HTA) satışları taşıdı. Yerli üretim desteğiyle ticari segment yüzde 24 büyürken, otomobil satışlarındaki gerileme toplam pazarı aşağı çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat 2026’da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 gerileyerek 88 bin 39 adet oldu. Geçen yıl aynı ayda satışlar 90 bin 730 adet seviyesindeydi. Böylece 12 aylık rekor serisi sona erdi.

İlk iki ayda büyüme sürse de hız kesti

2026 Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 artarak 163 bin 401 adede yükseldi. Ancak aylık bazda gelen düşüş, pazarda ivme kaybının başladığını gösterdi.

Ocak-Şubat döneminde:

Otomobil satışları yüzde 0,86 artışla 130 bin 831 adet

Hafif ticari araç satışları yüzde 18,79 artışla 32 bin 570 adet olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç satışları yüzde 18,79 artışla 32 bin 570 adet olarak gerçekleşti. Veriler, toplam büyümenin artık otomobilden değil ticari araçtan geldiğini ortaya koydu.

Hafif ticari araç pazarında yüzde 24 büyüme

Şubat ayında otomobil satışları yüzde 8,21 düşerek 76 bin 21 adetten 69 bin 776 adede geriledi. Yeni model yılı zamları, yüksek kredi faizleri ve finansman koşulları bireysel talebi baskıladı. Buna karşın hafif ticari araç satışları yüzde 24,16 artarak 14 bin 709 adetten 18 bin 263 adede yükseldi.

HTA segmentindeki büyümede üç temel faktör öne çıktı:

• Yerli üretim avantajı

• KOBİ’lerin filo yenileme ihtiyacı

• Lojistik ve saha operasyonlarındaki canlılık

Ticari araç pazarı böylece üst üste altıncı ayda da büyümesini sürdürdü.

Pazar hâlâ 10 yıllık ortalamanın üzerinde

Şubat ayında toplam pazar yıllık bazda gerilese de tarihsel ortalamalara göre güçlü seyir devam ediyor.

• Otomobil satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 49,2 üzerinde

• Hafif ticari araç satışları ortalamanın yüzde 33,2 üzerinde

• Toplam pazar ise 10 yıllık ortalamanın yüzde 45,6 üzerinde

Bu tablo, sert bir daralmadan çok “rekor sonrası dengelenme” sürecine işaret ediyor.

SUV liderliği sürüyor

Ocak-Şubat 2026 döneminde en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. SUV modeller yüzde 61 pay ve 79 bin 816 adet satışla liderliğini korudu. Sedan otomobiller yüzde 20,6 payla 26 bin 926 adet, hatchback modeller ise yüzde 18,2 payla 23 bin 748 adet satış gerçekleştirdi. Hatchback segmenti uzun bir aranın ardından yeniden büyüme gösterdi.

Şubat ayının lider markası Renault

Şubat ayında en çok satış yapan marka 11 bin 898 adetle Renault oldu. Onu Peugeot, Fiat, Toyota, Volkswagen, Opel, Ford, Hyundai, Citroen ve Skoda izledi. En çok satan model ise 10 bin 18 adetle Renault Clio oldu. Toyota Corolla ve Toyota C-HR ilk üçte yer aldı.

Elektrikli araç talebi hız kesmiyor

Toplam pazar gerilese de elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor. Ocak-Şubat döneminde:

• Benzinli otomobiller yüzde 42,7 pay

• Hibrit otomobiller yüzde 32,4 pay

• Elektrikli otomobiller yüzde 17,8 pay

• Dizel otomobiller yüzde 6,8 pay aldı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 74,2 artarak pazar payını yüzde 16,2’ye çıkardı. Buna karşılık 160 kW üstü elektrikli otomobillerde yüzde 53’lük daralma yaşandı. Otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 97,6’ya ulaştı.