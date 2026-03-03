Şubat 2026’nın En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı

Türkiye otomotiv pazarında şubat ayının en çok tercih edilen modelleri belli oldu. İşte adet adet satış rakamlarıyla Şubat 2026’nın zirvedeki otomobilleri:

1️⃣ Renault Clio – 10.018 adet

Şubat ayının en çok satılan otomobili Renault Clio oldu. Yerli üretim avantajı ve fiyat-performans dengesiyle liderliği aldı.

2️⃣ Toyota Corolla – 7.423 adet

Sedan segmentinin güçlü oyuncusu Toyota Corolla, hibrit seçeneğinin katkısıyla ikinci sıraya yerleşti.

3️⃣ Toyota C-HR – 5.373 adet

SUV segmentindeki yerli üretim Toyota C-HR, en çok tercih edilen üçüncü model oldu.

4️⃣ Renault Megane – 4.363 adet

Renault Megane, sedan talebinin güçlü temsilcilerinden biri olarak listede yer aldı.

5️⃣ Hyundai i20 – 4.188 adet

B segmentindeki Hyundai i20, şehir içi kullanım avantajıyla ilk 5’e girdi.

6️⃣ Peugeot 2008 – 3.545 adet

Peugeot 2008, SUV talebinin yükselişinden pay alan modeller arasında öne çıktı.

7️⃣ Fiat Egea Sedan – 3.490 adet

Fiat Egea Sedan, fiyat avantajıyla sedan segmentindeki yerini korudu.

8️⃣ Renault Duster – 3.320 adet

Renault Duster, SUV segmentinde uygun fiyatlı alternatif arayanların tercihi oldu.

9️⃣ Volkswagen Tiguan – 3.032 adet

Volkswagen Tiguan, C-SUV segmentinde premium algısıyla ilk 10’da yer aldı.

🔟 Nissan Qashqai – 2.287 adet

Nissan Qashqai, SUV rekabetinde listede kalmayı başardı.