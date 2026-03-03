Ana Sayfa Genel Şubat 2026’nın En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı

Türkiye otomotiv pazarında şubat ayının en çok tercih edilen modelleri belli oldu. İşte adet adet satış rakamlarıyla Şubat 2026’nın zirvedeki otomobilleri:

1️⃣ Renault Clio – 10.018 adet

Şubat ayının en çok satılan otomobili Renault Clio oldu. Yerli üretim avantajı ve fiyat-performans dengesiyle liderliği aldı.

2️⃣ Toyota Corolla – 7.423 adet

Sedan segmentinin güçlü oyuncusu Toyota Corolla, hibrit seçeneğinin katkısıyla ikinci sıraya yerleşti.

3️⃣ Toyota C-HR – 5.373 adet

SUV segmentindeki yerli üretim Toyota C-HR, en çok tercih edilen üçüncü model oldu.

4️⃣ Renault Megane – 4.363 adet

Renault Megane, sedan talebinin güçlü temsilcilerinden biri olarak listede yer aldı.

5️⃣ Hyundai i20 – 4.188 adet

B segmentindeki Hyundai i20, şehir içi kullanım avantajıyla ilk 5’e girdi.

6️⃣ Peugeot 2008 – 3.545 adet

Peugeot 2008, SUV talebinin yükselişinden pay alan modeller arasında öne çıktı.

7️⃣ Fiat Egea Sedan – 3.490 adet

Fiat Egea Sedan, fiyat avantajıyla sedan segmentindeki yerini korudu.

8️⃣ Renault Duster – 3.320 adet

Renault Duster, SUV segmentinde uygun fiyatlı alternatif arayanların tercihi oldu.

9️⃣ Volkswagen Tiguan – 3.032 adet

Volkswagen Tiguan, C-SUV segmentinde premium algısıyla ilk 10’da yer aldı.

🔟 Nissan Qashqai – 2.287 adet

Nissan Qashqai, SUV rekabetinde listede kalmayı başardı.

