Yüksek faiz, artan vergi yükü ve jeopolitik riskler otomobil pazarını baskılamaya devam ederken, 2026’nın ilk iki ayında en sert daralma lüks segmentte yaşandı. Premium otomobil satışları yaklaşık yüzde 30 düşerken, bazı markalar ise elektrikli modellerle pozitif ayrıştı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye otomotiv pazarı 2026 yılına dengeli bir başlangıç yaparken, lüks segmentte dikkat çekici bir daralma yaşandı. Yılın ilk iki ayında toplam otomobil satışları sınırlı bir gerileme gösterirken, premium segmentte düşüş çok daha sert gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam otomobil satışları ocak-şubat döneminde yüzde 0,86 azalarak 130 bin 831 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde lüks otomobil satışları ise 21 bin 122 adetten 14 bin 660 adede düşerek yaklaşık yüzde 30 küçüldü.

Yüksek faiz ve vergi talebi bastırdı

Ekonomide uygulanan sıkı para politikası, taşıt kredilerinde yükselen faiz oranları ve finansmana erişimdeki zorluklar otomobil talebini doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak döviz kurundaki dalgalanma ve yüksek vergi yükü, özellikle premium segmentte fiyatların hızlı yükselmesine neden oldu. ÖTV matrahlarının güncellenmemesi de fiyat baskısını artıran önemli unsurlar arasında yer aldı. 2026 itibarıyla birçok lüks modelin başlangıç fiyatı 4-5 milyon TL bandına ulaşırken, bu durum üst gelir grubunda dahi talebin ertelenmesine yol açtı.

Alman markalarda büyük kayıp

Premium segmentteki daralmanın en büyük yükünü Alman üreticiler üstlendi. Türkiye’de lüks otomobil pazarının lokomotifi konumundaki markalarda ciddi satış kayıpları yaşandı.

İlk iki ayda:

Audi satışları yüzde 16 geriledi

Mercedes-Benz yüzde 47 düşüş yaşadı

BMW’de kayıp yüzde 50’nin üzerine çıktı

Bu düşüşte yalnızca ekonomik koşullar değil; model geçişleri, tedarik sorunları ve kampanya eksikliği de etkili oldu.

Elektrikli modellerle büyüyenler var

Genel daralma tablosuna rağmen bazı markalar satışlarını artırmayı başardı. Özellikle elektrikli ve hibrit modeller, premium segmentte büyümenin ana itici gücü oldu.

Mini satışlarını yaklaşık yüzde 88 artırarak dikkat çekerken, Volvo da çift haneli büyüme kaydetti. Jeep ise daha erişilebilir SUV modelleriyle sınırlı da olsa pozitif ayrıştı. Bu tablo, tüketicinin lüks segmentte dahi daha verimli ve ulaşılabilir modellere yöneldiğini ortaya koydu.

SUV trendi devam ediyor

Türkiye otomobil pazarında SUV modeller yükselişini sürdürürken, bu eğilim lüks segmentte de etkisini gösterdi. Jeep satışlarını artırmayı başarırken, Land Rover tarafında ise tedarik kaynaklı sert düşüş yaşandı. Artan rekabet ve fiyat baskısı, lüks SUV pazarında da dengeleri değiştirmeye başladı.

Ultra lüks segmentte de yavaşlama

Pazarın en üst diliminde yer alan ultra lüks segmentte de daralma dikkat çekti. Aston Martin satışları neredeyse durma noktasına gelirken, Maserati’de de ciddi düşüş görüldü.

Ferrari ve Lamborghini gibi markalar ise düşük baz etkisiyle sınırlı artışlar kaydetti.

Yılın geri kalanı belirsiz

Sektör temsilcilerine göre Türkiye otomotiv pazarında yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Küçük ve orta segment araçlara yönelim artarken, premium segmentte de fiyat hassasiyeti belirginleşiyor. Faiz indirimi ihtimali, kampanyalar ve yeni model lansmanları pazarı destekleyebilecek unsurlar arasında gösterilse de mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde lüks segmentte daralmanın sürmesi bekleniyor.