Tofaş ABD’ye geri dönüyor: Bursa üretimi yeni nesil ticari araç yola çıkıyor

Tofaş, Doblo ile yakaladığı Kuzey Amerika ihracatına yıllar sonra yeniden başlıyor. Bursa’da üretilecek K0 kodlu yeni nesil hafif ticari araç, 2027’den itibaren Ram ProMaster City adıyla ABD pazarına sunulacak. Şirket, 230 bin adetlik ihracat hedefi koydu.

Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üretim merkezlerinden Tofaş, Kuzey Amerika pazarına yeniden ihracat için düğmeye bastı. Şirket, Bursa fabrikasında üretilecek yeni nesil K0 kodlu hafif ticari araç modelini 2027 yılının ikinci yarısından itibaren ABD’ye göndermeye başlayacak. Araç, ABD ve Kanada pazarında Ram ProMaster City adıyla satışa sunulacak. Böylece Tofaş, geçmişte Doblo modeliyle yakaladığı ihracat başarısını yeni bir ürün ailesiyle tekrar etmeyi hedefliyor.

230 bin adetlik ihracat hedefi

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, projenin hem şirket hem de Türkiye otomotiv sanayi açısından kritik olduğunu vurguladı. Eroldu, 2032 yılına kadar K0 projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon adet üretim planlandığını belirterek, bunun 230 bin adedinin Kuzey Amerika’ya ihraç edileceğini açıkladı. Bu hamle, Tofaş’ın ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve küresel üretim gücünü artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Doblo sonrası yeni dönem

Tofaş, daha önce Bursa’da ürettiği Doblo modelini yine Ram markası altında “ProMaster City” ismiyle ABD’ye ihraç etmiş ve önemli bir başarı yakalamıştı. Ancak model bazlı ilerleyen bu ihracat, üretim planlamasındaki değişiklikler ve segment dinamikleri nedeniyle sona ermişti. Yeni K0 projesiyle birlikte Tofaş, Kuzey Amerika pazarına bu kez daha güçlü ve uzun vadeli bir planla geri dönüyor.

386 milyon euroluk yatırım

Yeni nesil K0 ürün ailesi için Tofaş’ın Bursa fabrikasında 386 milyon euroluk yatırım gerçekleştirildi. Şirket, bu projeyle birlikte yalnızca üretim hacmini artırmayı değil, aynı zamanda Türkiye’nin hafif ticari araç üretim üssü konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Tofaş yönetimi, şirketin Stellantis içindeki rolünün de bu tür projelerle daha da güçleneceğine dikkat çekiyor.

Teknik detaylar açıklandı

ABD pazarına sunulacak yeni model, performans ve verimlilik dengesine odaklanıyor.

Araçta:

1.6 litrelik turbo motor

166 HP güç

221 lb-ft tork

8 ileri otomatik şanzıman

yer alıyor. Model, güvenlik tarafında ise otomatik acil frenleme, çarpışma uyarı sistemi, sürücü dikkat asistanı ve yan perde hava yastıkları gibi donanımlarla donatılacak. 4,7 metreküplük yükleme hacmi ve iki standart ABD paletini taşıyabilen yapısı, modeli özellikle ticari kullanım için iddialı hale getiriyor.

Türkiye’nin üretim gücü vurgusu

Tofaş, son yıllarda yalnızca iç pazara üretim yapan bir yapıdan çıkarak küresel pazarlara araç geliştiren ve ihraç eden bir merkeze dönüştü. K0 ve K9 projeleriyle birlikte şirket, Türkiye’nin Avrupa’daki ticari araç üretimindeki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Kuzey Amerika ihracatının yeniden başlaması ise Türkiye otomotiv sanayisinin en rekabetçi pazarlardan birinde yeniden güç kazanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Stratejik dönüşün parçası

Uzmanlara göre bu hamle, yalnızca bir ihracat kararı değil, aynı zamanda küresel otomotivde değişen dengelere verilen stratejik bir yanıt. Elektrifikasyon, maliyet baskısı ve yeni pazar arayışları, üreticileri daha esnek ve küresel odaklı üretim yapısına yönlendirirken, Tofaş’ın ABD’ye dönüşü bu dönüşümün somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.