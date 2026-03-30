Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’nin hafif ticari araç üretiminde Avrupa liderliğini yeniden kazandığını açıkladı. 2025’te üretim 1,4 milyon adede, ihracat ise 41,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 51’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Cengiz Eroldu, Türkiye otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatta güçlü performans sergilediğini belirterek, hafif ticari araç tarafında kritik bir eşiğin aşıldığını söyledi. Eroldu, “Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’da kaybettiğimiz liderliği geri aldık. Geçen yıl ikinci sıraya düşmüştük, bu yıl yeniden birinci sıraya yükseldik” dedi.

Üretimde artış, ihracatta rekor

Türk otomotiv sanayisinin üretim gücüne dikkat çeken Eroldu, toplam kapasitenin 2,5 milyon adede ulaştığını vurguladı. “2025 yılında üretimimizi yüzde 4 artırarak 1,4 milyon adede çıkardık. İhracatta ise 41,5 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdık. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 18’ini otomotiv sanayi gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Hafif ticari ve otobüste Avrupa’nın omurgası

Türkiye’nin özellikle belirli segmentlerde Avrupa için kritik bir üretim merkezi haline geldiğini belirten Eroldu, şu ifadeleri kullandı: “Hafif ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biriyiz. Hatta Türkiye’de otobüs üretimi olmasa Avrupa’nın ciddi anlamda arz sıkıntısı yaşayacağını söyleyebiliriz.”

2025 yılında:

• 435 bin adet hafif ticari araç ihracatı

• 12 bin 655 adet otobüs ve midibüs ihracatı

gerçekleştirildi.

Yatırım ve Ar-Ge hız kesmiyor

Sektörün büyümesinde yatırımların önemli rol oynadığını belirten Eroldu, son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. “2025’te 1,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 18 Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Patent tarafında ise 2025’te 202 başvuruya ulaştık. Ar-Ge harcamalarımız 25,4 milyar TL seviyesinde” dedi.

İç pazarda tablo zayıf kaldı

Güçlü üretim ve ihracata rağmen iç pazarda istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade eden Eroldu, yerli üretimin payına dikkat çekti. “İç pazarda payımız yüzde 29 seviyesinde kaldı. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım ve yerli üretimle bu dengeyi iyileştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Dış ticarette denge bozuldu

Otomotiv sektörünün geçmişte dış ticaret fazlası verdiğini hatırlatan Eroldu, son dönemde dengenin değiştiğini söyledi. “Son 3 yılda dış ticaret dengesi nötr seviyeye geldi. Bu tablo, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

“Rekabetçilik baskı altında”

Küresel otomotiv sektöründe dengelerin değiştiğine dikkat çeken Eroldu, özellikle Çin kaynaklı rekabetin arttığını vurguladı. “Dünya artık daha korumacı bir yapıya evriliyor. Globalleşmeden yerele dönüş yaşanıyor. Bu yeni düzende rekabetçilikte zorlanıyoruz. Verimlilik odaklı bir dönüşüm şart” ifadelerini kullandı.

Tedarik sanayiden çağrı: Türkiye daha cazip olmalı

TAYSAD Başkanı Yakup Birinci de sektörün dönüşüm sürecine dikkat çekerek, Türkiye’nin yatırım çekme kabiliyetinin artırılması gerektiğini söyledi. “Avrupa’daki dönüşümü doğru okuyarak yeni fırsatlar yaratmalıyız. Aynı zamanda ABD gibi alternatif pazarlarda da konumumuzu güçlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.