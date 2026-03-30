İnci Holding, Japon GS Yuasa ile 2015’ten bu yana süren ortaklık yapısını değiştiriyor. GS Yuasa’nın yüzde 60 hissesini devralacak olan holding, İnci Akü’de tam kontrolü sağlarken, iş birliği teknoloji ve tedarik odaklı devam edecek.

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından İnci Holding, Japon ortağı GS Yuasa ile akü sektöründe yürüttüğü ortaklıkta yeni bir döneme giriyor. Şirket, İnci GS Yuasa’daki yüzde 60’lık GS Yuasa hissesini devralmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Resmi kurum onaylarına tabi olan süreç tamamlandığında, İnci Akü hisselerinin yüzde 100’ü İnci Holding bünyesinde toplanacak.

Ortaklık modeli değişiyor

Taraflar arasında 2015 yılında başlayan ortaklık, yeni dönemde hisse bazlı yapıdan çıkarak stratejik iş birliği modeline dönüşecek. 11 yıllık süreçte edinilen mühendislik, kalite ve süreç yönetimi birikiminin korunması hedeflenirken, teknoloji ve tedarik alanlarında iş birliği devam edecek. Yeni yapı kapsamında İnci Akü, GS Yuasa’nın Avrupa pazarına yönelik tedarikçisi olmayı sürdürecek.

“Değer yaratmaya devam edeceğiz”

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, “İnci Holding olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımımızla, enerji depolama alanında teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karar alma süreçleri hızlanacak”

İnci Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise ortaklık sürecine ilişkin önemli kazanımlara dikkat çekti. “İnci Akü’nün 42 yıllık geçmişinin son 11 yılında GS Yuasa ile küresel standartlarda önemli bir birikim elde ettik. Yeni dönemde de bu birikimi koruyarak teknoloji ve tedarik odağında iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi. Ozan, tek hissedarlı yapının karar alma süreçlerini hızlandıracağını belirterek, şirketin özellikle Avrupa pazarında büyümesini sürdüreceğini vurguladı.

210 milyon dolarlık yatırım, 2,5 milyar dolar ihracat

İnci Holding’in son yıllardaki performansına da değinen Ozan, “Küresel dalgalanmalara rağmen son 5 yılda 210 milyon dolar yatırım yaptık ve 2,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. İnci Akü’nün tam hisse devriyle büyüme yolculuğumuzu daha da hızlandıracağız” diye konuştu.