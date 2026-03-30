Audi, 50 yıldır markayla özdeşleşen 2.5 litrelik beş silindirli motorunu Avrupa’da üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Kararın arkasında ise 2026’da devreye girecek Euro 7 emisyon kuralları var.

Alman üretici Audi, ikonik sıralı 5 silindirli motorunu Avrupa pazarında sonlandırma kararı aldı. Sektör yayını Automobilwoche’nin haberine göre, bu motor gelecek yıl itibarıyla ürün gamından çıkarılacak. Kararın temel nedeni, Euro 7 emisyon normlarına uyum sağlamak için gerekli olan yüksek maliyetli ve karmaşık mühendislik değişiklikleri. Mevcut motorun güncellenmesi ya da tamamen yeni bir 5 silindir geliştirilmesi ekonomik açıdan mantıklı görülmüyor.

Son kale: RS3

Halihazırda 2.5 litrelik TFSI motor: 294 kW (400 hp) güç üretiyor ve sadece Audi RS3 modelinde sunuluyor. Audi, motorun 50’nci yılına özel olarak sınırlı üretim bir RS3 versiyonu da piyasaya sürdü. Bu özel modelin fiyatı yaklaşık 110 bin euro seviyesinde konumlandırıldı.

1976’dan bugüne bir efsane

Beş silindirli motorun hikâyesi 1976 yılında tanıtılan Audi 100 C2 ile başladı. Audi’nin bu motoru tercih etmesinin nedeni ise oldukça stratejikti: 6 silindirli motorlar önden çekişli platform için fazla büyük ve ağırdı. 5 silindirli yapı, daha kompakt ve verimli bir çözüm sundu. Zamanla bu motor, özellikle Audi Quattro gibi performans modellerinde efsaneleşti. Kendine özgü “ham” motor sesi ve ateşleme düzeniyle otomobil dünyasında kült statüsüne ulaştı.

Tamamen bitmiyor

Her ne kadar Avrupa’da üretim sona erecek olsa da, bu motor tamamen tarih olmuyor.

Audi, Euro 7 kapsamı dışında kalan Kuzey Amerika gibi pazarlarda beş silindirli motoru sunmaya devam etmeyi planlıyor.