Türkiye’de düz vites dönemi bitiyor

Otomobil pazarında sessiz ama köklü bir devrim yaşanıyor. Türkiye’de manuel vitesli araçlar artık yok olma eşiğinde. 2026 verileri, düz vitesin otomotiv dünyasından silinmeye başladığını net şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye otomobil pazarı son yılların en keskin dönüşümünü yaşıyor. 2026 itibarıyla satışta bulunan yaklaşık 282 otomobil modelinin yalnızca 11’i manuel vitesli. Bu da toplam model havuzunda manuelin payının yüzde 3,9’a kadar gerilediğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle; bugün showrooma giren bir tüketici, her 100 otomobilin sadece 4’ünde düz vites seçeneği bulabiliyor. Geri kalan büyük çoğunluk ise tamamen otomatik şanzımanlı araçlardan oluşuyor.

Satışlarda manuel vites neredeyse yok

Model tarafındaki daralma, satış verilerine de birebir yansımış durumda. 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satılan otomobillerin; 97,3’ü otomatik, %2,7’si manuel. Toplamda 204 bin 931 adet otomatik, sadece 5 bin 757 adet manuel araç satıldı. Bu tablo, Türkiye’de satılan her 100 otomobilin yalnızca 3’ünün manuel olduğunu ortaya koyuyor.

5 yılda sert düşüş, %17’den %3’e

Kısa süre öncesine bakıldığında tablo çok daha farklıydı. 2020 yılında satışta bulunan 263 modelin 45’inde manuel seçenek yer alıyordu. Bu da manuelin payının %17,1 seviyesinde olduğunu gösteriyordu. Bugün gelinen noktada; manuel model sayısı 45’ten 11’e düştü. Pazar payı %17’den %4’ün altına geriledi. Bu, otomotiv tarihinde nadir görülen hızda bir dönüşüm olarak dikkat çekiyor.

Segment segment çöküş, artık hiçbir yerde ana oyuncu değil

Manuel vites artık hiçbir segmentte belirleyici değil; A, D ve E segmentlerinde manuel tamamen yok. F segmentinde pay %0,3; B segmentinde pay %2,5; C segmentinde pay %3,6. Türkiye’nin en çok tercih edilen sınıfı olan C segmentinde bile manuelin payının %4’ün altında kalması, dönüşümün ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor.

Talep de bitti: Sorun sadece arz değil

Manuel vitesin gerilemesi sadece üretici tercihleriyle sınırlı değil. Tüketici tarafında da ciddi bir kopuş var. Model bazında manuel oranı %3,9; satış bazında manuel oranı %2,7. Yani sunulan az sayıdaki manuel araç bile yeterli talebi görmüyor. Otomatik şanzıman artık birçok modelde standart hale gelmiş durumda.

Otomatik artık “lüks” değil

Yıllarca manuel araçların daha ekonomik olduğu algısı hakimdi. Ancak bu denge de değişti. Manuel-otomatik fiyat farkı: yaklaşık 250 bin TL. Otomatik şanzımanlar artık daha verimli ve düşük tüketimli. Kampanyalar ve kredi seçenekleri otomatiği daha erişilebilir kılıyor. Bu nedenle tüketici açısından manuel tercih etmek için güçlü bir neden kalmadı.

Elektrikli araçlar son noktayı koydu

Manuel vitesin kaderini belirleyen en önemli kırılma ise elektrikli araçlar oldu. Tam elektrikli otomobillerde manuel şanzıman yok. Hibritlerde manuel neredeyse tamamen terk edildi. SUV ve elektrikli araçların payı arttıkça, manuel vites doğal olarak sistem dışına itildi. Bu durum, manuelin teknik olarak da “gereksiz” hale gelmesine yol açtı.

Küresel trend aynı, Türkiye daha sert

Bu dönüşüm sadece Türkiye’ye özgü değil. Avrupa’da da benzer bir tablo var. İngiltere verilerine göre: Manuel sunulan model sayısı: 82’den 67’ye düştü. Yaklaşık 300 modelin 225’i sadece otomatik. Otomatik araç oranı: 2011’de %25 → 2025’te %80 Ancak Türkiye’deki düşüş, hem hız hem oran olarak Avrupa’dan çok daha dramatik.

Türkiye’de satılan manuel otomobiller hangileri?