Audi Q1 ve Q2’nin yerini alacak A2 e-tron için gün sayıyor

Audi, A2 e-tron ile elektrikli otomobilde giriş seviyesini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Ingolstadt’ta üretilecek model, kompakt boyutları, verimlilik odağı ve dijital teknolojileriyle şehir içi kullanımı merkeze alırken, markanın elektrikli dünyasına daha geniş bir müşteri kitlesini çekmeyi amaçlıyor.

Audi’nin Yıllık Medya Konferansı’nda duyurulan A2 e-tron, ürün gamında giriş seviyesinde konumlanacak. Tamamen elektrikli model; verimlilik, bağlantı teknolojileri ve günlük kullanım ihtiyaçlarına odaklanarak özellikle şehir içi mobiliteye çözüm sunmayı hedefliyor. Avrupa’da hızla büyüyen kompakt elektrikli araç talebine yanıt vermeyi amaçlayan model, premium segmentte daha ulaşılabilir bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

A2 mirası elektrikli çağa taşınıyor

Modelin ismi, yaklaşık 25 yıl önce hafiflik ve verimlilik yaklaşımıyla öne çıkan Audi A2’ye gönderme yapıyor. Yeni A2 e-tron ise bu yaklaşımı elektrikli mobilite çağına uyarlayarak sürdürüyor. Audi, bu model ailesiyle birlikte:

Günlük kullanıma uygun

Verimli

Kompakt

Bağlantılı

bir elektrikli otomobil beklentisine doğrudan yanıt vermeyi hedefliyor.

Almanya üretimi: Ingolstadt’ta yeni dönem

A2 e-tron’un Almanya’daki Ingolstadt tesislerinde üretilecek olması, markanın Avrupa’daki elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu adım:

Avrupa üretim altyapısının güçlendirilmesi

Elektrikli dönüşümün hızlandırılması

İstihdamın korunması

açısından kritik görülüyor.

Ürün atağı sürüyor

Audi, 2024 ve 2025 yıllarında 20’den fazla yeni modeli pazara sunarak ürün gamını önemli ölçüde gençleştirdi. Marka, 2026 yılında da bu atağını sürdürmeyi planlıyor. Bu stratejide:

Üst segmentte Audi Q9

Giriş seviyesinde Audi A2 e-tron

iki temel yapı taşı olarak öne çıkıyor.

Tasarımda ilk sinyaller

Paylaşılan ilk tasarım eskizi, modelin kompakt sınıfa uygun dinamik oranlarını ve güçlü duruşunu ortaya koyarken, Audi’nin elektrikli tasarım dilinin bu segmentte nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor.