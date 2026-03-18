Mercedes-Benz Otomotiv’de üst yönetimde önemli bir değişim gündemde. Edinilen bilgilere göre şirketin yeni CEO’su olarak Şenol Bayrak’ın atanması bekleniyor.

ALİ YILDIRIM

Mercedes-Benz organizasyonunda uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Bayrak’ın, son olarak ABD’deki satış operasyonlarının başında görev yaptığı öğrenildi. Bayrak’ın kariyerinde ayrıca Çin’de başkan yardımcılığı gibi önemli bir uluslararası deneyim de bulunuyor. Bu atamayla birlikte Mercedes-Benz Otomotiv’in yönetiminde küresel tecrübeye sahip bir ismin göreve gelmesi, şirketin hem iç pazardaki hem de uluslararası operasyonlarında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Şükrü Bekdikhan’ın yerine geliyor

Şirketin mevcut üst düzey yöneticisi Şükrü Bekdikhan’ın yerine Şenol Bayrak’ın gelmesi bekleniyor. Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv’de İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı olarak görev yapıyordu. Yeni atamayla birlikte yönetim kademesinde önemli bir görev değişimi yaşanması öngörülüyor.

Bekdikhan 1992’den beri görev yapıyordu

1992 yılından bu yana Mercedes-Benz’in Türkiye operasyonundaki çeşitli görevleri başarıyla yürüten Şükrü Bekdikhan, pek çok global ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye’de Premium segmentte Mercedes-Benz’in liderlik yolculuğuna öncülük etti.

Premium pazarda yeni dönem sinyali

Türkiye otomotiv pazarında premium segmentin önemli oyuncularından biri olan Mercedes-Benz Otomotiv’de yaşanacak bu değişimin, satış stratejileri ve müşteri deneyimi tarafında da yeni adımları beraberinde getirmesi bekleniyor.

Şenol Bayrak yıldızı 20 yıldır taşıyor

1 Temmuz 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanlığı görevini devralacak olan Şenol Bayrak, Mercedes-Benz bünyesinde 20 yılı aşkın süredir görev yapmakta olup kariyerine 2004 yılında smart markasında başladı.