Karsan’da Megane üretimi sürüyor: 2027 sonrası için yeni model arayışı hızlandı

Karsan, Bursa’daki fabrikasında Renault Megane üretimini sürdürürken 2025’te 51 bin adetlik üretime ulaştı. Okan Baş, 2026 hedefinin 41 bin adet olduğunu açıklarken, 2027’de sona erecek proje sonrası yeni model için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üreticilerinden Karsan, Bursa’daki fabrikasında 4 yıldır sürdürdüğü Renault Megane üretimiyle dikkat çekerken, proje sonrası için yeni model hazırlıklarını da hızlandırdı. Şirket, mevcut üretim anlaşmasının sona ereceği 2027 yılı sonrasına yönelik alternatif projeler üzerinde çalışıyor.

Üretim üç vardiya sürüyor, 2026 hedefi 41 bin adet

Şirketin CEO’su Okan Baş, Megane üretiminin Bursa’daki tesiste yoğun tempoda devam ettiğini belirterek, 2025 yılında yaklaşık 51 bin adet üretim gerçekleştirildiğini açıkladı. Üretimin üç vardiya halinde sürdüğünü ifade eden Baş, 2026 yılı için hedefin 41 bin adet seviyesinde olduğunu söyledi. Renault ile yapılan üretim anlaşmasının 2027 yılı sonuna kadar devam ettiğini hatırlatan Baş, bu projenin Karsan’a önemli bir kazanım sağladığını vurguladı. Baş, “Bu proje sayesinde dünya markalarının standartlarında binek otomobil üretme kabiliyeti kazandık” dedi.

2027 sonrası için yeni model görüşmeleri başladı

Megane üretiminin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Baş, proje tamamlandıktan sonra üretim hattının boş kalmayacağını net şekilde ortaya koydu. Şirketin iki ana stratejisi bulunduğunu ifade eden Baş, bir yandan kendi markasıyla büyümeyi sürdürürken diğer yandan kontratlı üretim faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda yeni model için uluslararası markalarla temasların sürdüğünü dile getiren Baş, “Farklı markalarla görüşmelerimiz var. Süreç olgunlaştığında yeni projeyi kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Made in Europe” Karsan için fırsat yarattı

Avrupa’da gündeme gelen “Made in Europe” düzenlemesinin sektörde dengeleri değiştirdiğini belirten Baş, bu gelişmenin Karsan açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Türkiye’nin Avrupa otobüs üretiminde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Baş, Avrupa’daki birçok markanın üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu nedenle Türkiye’nin sistem dışında kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Baş, söz konusu düzenlemenin özellikle Uzakdoğulu üreticilere karşı rekabette avantaj sağladığını belirtti.

Hedef Avrupa’dan küresele büyümek

Karsan’ın halihazırda 3 kıtada ve 27 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Baş, Avrupa’da henüz girilmemiş pazarların bulunduğunu söyledi. Bu pazarlara girişle birlikte markanın konumunun daha da güçleneceğini ifade eden Baş, uzun vadeli hedefin küresel marka olmak olduğunu vurguladı. Kuzey Amerika ve Japonya gibi pazarlarda büyümenin bu hedef açısından kritik olduğuna işaret eden Baş, özellikle elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin yeni büyüme alanları sunduğunu dile getirdi.

Sanayide dönüşüm vurgusu

Türkiye’de sanayinin dönüşüm sürecine de değinen Baş, düşük maliyetli iş gücüne dayalı üretim modelinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan Baş, Karsan’ın da bu doğrultuda konumlandığını ifade etti.

Yeni dönem hazırlığı

Karsan’da Megane üretimi planlandığı şekilde devam ederken, şirketin odağında artık 2027 sonrası bulunuyor. Yeni model için yürütülen görüşmeler, Türkiye’nin kontratlı üretimdeki rolünün güçlenmeye devam edeceğine işaret ediyor.