Rekor beklentisi yerini temkinli senaryoya bıraktı

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı beklentilerin altında kalırken, Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, markaların satış tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. 1.4 milyonluk rekor beklentisi geri çekilirken, pazarın 1.3 milyon adet seviyesinde şekillenmesi öngörülüyor.

Otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın altında bir performans sergiledi. Yaşanan bu daralmayla birlikte markalar da tahminlerini revize etti. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, pazarın ilk çeyrek performansı özelinde değerlendirmede bulunarak, “Bu yıl ön görü olarak rekor yok. Ama paralel bir pazar bekliyoruz. 1.3 milyon adet seviyeleri çok zor gözükmüyor” dedi. Daha önce Yantaç, 3 yıllık rekor serisini işaret etmişti.

Tahminler 100 bin adet aşağı çekildi

2023 yılında 1 milyon ve üstü pazara ulaşıldığını hatırlatan Yantaç, sene başında da 1.4 milyon adet seviyelerine ulaşılacağını tahmin ettiklerini belirtti. Yantaç, “Bugün geldiğimiz noktada bu öngörüyü yaklaşık 100 bin adet aşağı çekiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın yaşadığı gelişmeler nedeniyle pazarı yakından takip ediyor ve toplam beklentimizi yaklaşık yüzde 7,5 seviyesinde aşağı yönlü revize etmiş bulunuyoruz. Müşteri talebini erteledi. Şartların değişmesini bekliyor” diye konuştu.

Tek büyüyen segment B

Segment bazında bakıldığında Opel Mokka’nın da yer aldığı B-SUV’de büyümenin olduğunu söyleyen Yantaç, özellikle B sınıfı modellerde pazarda hızlı bir büyümenin olduğunu ifade etti. Buna karşın C ve D segmentinin daraldığını ifade eden Yantaç, “Opel Grandland’ın da yer aldığı elektrikli araç segmentinde büyüme devam etmeyebilir. Ama paralel bir elektrikli araç pazarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Elektrikli binek araç pazarının toplam otomobil pazarından alacağı pay yüzde 20 seviyesinde olur” dedi.

Stok sorunu yeniden ortaya çıkabilir

Önümüzdeki dönemde stokları iyi durumda olan markaların öne çıkacağını ifade eden Yantaç, “Savaş etkisiyle bir yokluk dönemi olacak. Fakat bu dönem pandemi gibi olmayacak. Pandemi dönemine benzer bir sürece gireceğimizi düşünmüyorum. Tedarik tarafına baktığımızda şu anda çok büyük kısıtlar ya da ciddi sıkıntılar görünmüyor. Ancak Avrupalı üreticiler açısından üretim maliyetlendirmesi ve yeni lojistik güzergâhların oluşturulması gibi başlıklarda, kendi üretimleri kadar tedarikçileri de kapsayan bazı riskler olabilir. Kayıplarımızın daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu durumun önümüzdeki dönemde nasıl evrileceği, sürecin ne kadar uzun süreceğiyle doğrudan bağlantılı” ifadelerini kullandı.