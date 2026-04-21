Garanti BBVA ve MASFED’den 2. el araç satışına dijital finansman hamlesi

Garanti BBVA ile Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen yeni model, 2. el araç alımında anında kredi ve dijital finansman dönemini başlatıyor.

Garanti BBVA, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, federasyona bağlı yaklaşık 100 bin 2. el motorlu araç satıcısına özel finansman çözümleri sunmaya başladı. Garanti BBVA’nın 2. el dijital taşıt kredisi, hızlı limit ve anında kredi imkanlarıyla sektörde finansmana erişim kolaylaşırken, müşteri deneyiminde yeni bir döneme giriliyor. Türkiye’de otomotiv sektöründe tüketicilerin anlık, kolay ve şubeye gitmeden tamamlanabilen finansman çözümlerine talebi artıyor. 2. el otomobil satışı açısından da nakit akışını güçlendiren ve satış süreçlerini hızlandıran çözümler öne çıkıyor. Bu doğrultuda Garanti BBVA, MASFED ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında federasyona bağlı 100 bin kadar 2. el motorlu araç satıcısına özel finansman çözümleri sunmaya başladı. İş birliği ile birlikte sunulan 2. el dijital taşıt kredisi sayesinde, hızlı limit ve anında kredi imkanlarıyla müşteriler bayiden ayrılmadan kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

“Finansmana erişim hızlanıyor”

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, yeni iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Taşıt finansmanında müşteri beklentileri hız, kolaylık ve dijital deneyim ekseninde yeniden şekilleniyor. Biz de bu dönüşümü yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana doğru anda ve doğru kanaldan ulaşabilmesini sağlıyoruz. MASFED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 2. el satışlar yapan bayilerde anında kredi ve 2. el dijital taşıt kredisi çözümlerimizle süreçleri sadeleştiriyor, müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda 2. el motorlu araç satıcılarının iş süreçlerini destekleyerek sektörde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Sektöre ve satışlara katkı vurgusu

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç ise iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu iş birliğinin hem sektöre hem de 2. el araç satışlarına kolaylık sağlayacağı noktasından hareketle tüketicilere artılar getireceğine inanıyorum. MASFED’e bağlı yetki belgesi sahibi yaklaşık 100 bin motorlu araç satıcısı bu sistemden faydalanabilecek. İsteyen işletmeler bir tuşla stok finansmanına ulaşabilecek.”