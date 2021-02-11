Yeni Megane Sedan ile hedef zirve

Yeni Renault Megane, yepyeni özellikleri ile yola çıktı. Yeni nesil donanımlar ve konfor özellikleriyle zirveyi hedefleyen yeni araç, 1.0 litrelik yeni TCe benzinli motoruyla da verimli bir sürüş vadediyor.

Yeni Renault Megane, yepyeni özellikleri ile yola çıktı. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve C-Sedan segmentinde mücadele ediyor. Yeni araç, 198 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri oldu. Megane Sedan, daha şık ve rafine tarzıyla dikkat çekiyor.

EN ÇOK SATAN 3 OTOMOBİLDEN BİRİ MEGANE

Ekim 2016’da lanse edilen Megane Sedan’ın Türk tüketicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2017’de Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmesi ve lanse edildiği günden bu yana ulaştığı 142 bini aşkın satış adedi, otomobilin başarısını ortaya koyuyor. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda Türk işçisi ve mühendisinin ellerinden çıkan Megane Sedan, 2020’de Türkiye’nin en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Daha fazla ergonomi ve konfor odaklı şık tasarım dokunuşlarının yanı sıra daha fazla teknolojik özellikle gelen yeni Megane Sedan, bu başarıyı artırarak sürdürecek” dedi.

HEDEF PAZAR LİDERLİĞİ

Türkiye’nin, C-Sedan ağırlıklı bir pazar olduğunu söyleyen Çağdaş, “Öyle ki C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak” diye konuştu.

YENİ LED FARLAR

%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor. Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı, konsolu daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

4 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Daha akıcı ve yeni ara yüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip. Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip Renault MULTI-SENSE teknolojisi, sürüş deneyimini daha kapsayıcı bir hale getiriyor. Yeni Megane Sedan’a sezgiselliği artıran, ergonomi için ayarları sadeleştiren yeni ortam renkleri de geldi. Gösterge panelinin dijital ekranları, Eco modunda yakıt tüketimi ve Sport modunda performans gibi widget’lar ile özelleştirilebilen bir alan sunuyor. Araçta ayrıca, yeni nesil güvenlik ve konfor donanımlarından Stop & Go özellikli Adaptif Cruise Control, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Auto-Hold özelliği, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler görev yapıyor.

YENİ 1.0 TCe BENZİNLİ MOTOR

Yenilenen Megane’da Euro 6D standardı tarafından belirlenen yeni yönetmelikler ile uyumlu daha geniş bir motor gamı bulunuyor. Tamamen yenilenen 1.0 litrelik TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 litrelik TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 litrelik Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.