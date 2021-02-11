Fiat 500L kampanyası ile dikkat çekiyor. Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat 500L kampanyası ile dikkat çekiyor. 2021 yılına hızlı başlayan lider Fiat, kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan marka, şubat ayı boyunca ailelerin konforunu yaşaması için özel bir kampanya devreye alıyor. Kampanyada yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi, SUV tipi tamponlar ile modelin maceracı karakterini ortaya çıkaran Fiat 500L Cross Plus’a cazip indirim oranı ile sahip olunabiliyor.

71 BİN LİRA İNDİRİM

7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L Ailesi’nin “hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı SUV”si olan Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor.

2020 MODEL YILI İÇİN GEÇERLİ

Şubat ayı boyunca 2020 model yılına ait Fiat 500L’ler, 183 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.