Fiat Professional’dan KDV desteği

Fiat Professional, Ağustos kampanyasına devam ediyor. 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV desteği veriyor.

Fiat Professional, Ağustos ayında oldukça avantajlı kampanyalarla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor. ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından, Fiat Professional harekete geçti. 2019 model yılına ait Fiat Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağlıyor. Ayrıca, Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” kampanyası devam ederken, Fiorino’lar 69 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.