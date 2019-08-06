Sokak tarzı Egea

Fiat Egea Street versiyonlarıyla yollara çıkmaya başladı. Yeni Street versiyonu, koyu renkli detayları ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Araçta sunulan emektar Fire motor, yeterli performansı düşük tüketimle birlikte sunuyor

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat’ın Türkiye kadar Avrupa’da da önemli satış rakamlarına ulaştığı Egea ailesi, artık fark tarz ve ihtiyaçları karşılayacak versiyonlarla yollara çıkıyor. Markanın Street, Urban Plus, Mirror, S-Design ve Sport isimlerini verdiği yeni Egea’lar, görsel ve donanımsal farklılıklarıyla seçim yapmayı zorlaştırıyor.

440 LİTRELİK BAGAJ GENİŞ

Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Egea ailesi, bu ay bize hatchback karoser seçeneği ve Street (sokak) versiyonuyla konuk oldu. Siyah ayna kaplamaları, siyah kapı kolları ve yine siyah olan şık alaşım jantlarıyla dikkat çeken Street versiyonu, Egea HB’nin aynı zamanda en ulaşılabilir seçeneğini olarak öne çıkıyor. Bu detayların dışında tasarım diğer Egea’larla aynı. Sınıfının iri modellerinden olan Egea HB, kıvrımlı motor kaputu ve yüksek omuz çizgisiyle kaslı bir görünüme sahip. Sert bakışlara sahip arka tasarım, profile kadar taşan far grubu ve geniş tamponla sportif bir duruş vadediyor. Aracın iç mekânı da diğer Egea’larla benzer. Giriş versiyon olması sebebiyle multimedya sistemi küçük bir ekranla geliyor ve klima da manuel. Bunların dışında tipik Egea kullanışlılığı ve ergonomisi araca hâkim. Son derece ferah olan iç mekânda hem ön hem arka bölümde bolca diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesini artırmak için de tavanda baş hizasında çıkıntılar oluşturulmuş. 440 litrelik bagaj ise aracı sınıfının iddialı modellerinden biri yapıyor.

ŞANZIMAN ORANLARI KISA

Egea HB, bize markanın emektar benzinli motoru 1.4 litrelik Fire serisi ile konuk oldu. 95 beygir güç ve 127 nm tork üreten motor, 1195 kilogramlık aracı hareket ettirmede zorlanmıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen atmosferik motor, daha çok üst devirleri seviyor. Son derece sessiz olan motor, üst devirlerde de keyifli bir ses üretiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 12.1 saniyede tamamlayan araç, saatte 185 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Şanzıman oranları kısa tutulurken, net ve hafif kemikli geçişler sportif kullanımı destekliyor. Tatlı sert olarak tanımlanabilecek süspansiyon sistemi, konfor ile yol tutuş dengesini sağlıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 86 BİN 400 LİRA

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.7 litre. Bizim denemelerimizde yol bilgisayarına yansıyan rakam da 6.4 litre oldu. Sakin kullanımda oldukça tasarruflu olan motor, performanslı kullanımda da korkutucu ortalamalara ulaşmıyor. Fiat, Egea HB’nın başlangıç fiyatını hurda destekli 86 bin 400 lira olarak belirlemiş (Temmuz 2019). Bu aynı zamanda konuğumuzun fiyatı. Egea’yı çok cazip hale getiren bu fiyatlandırma, dizel motorlu Street versiyonunda 115 bin 900 liraya kadar çıkıyor.