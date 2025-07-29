ÖTV kaynaklı fiyat artışı 1.5 milyonu geçti

ÖTV’nin yeniden belirlenen matrah dilimleri ve oranları sıfır araç fiyatlarını yeniden belirledi. Yerli fiyatlarda yaklaşık 150 bin lira indirim gerçekleşirken, lükste sınıfta fiyat artışları 1.5 milyon lirayı geçti.

ALİ YILDIRIM

ÖTV’nin yeniden belirlenen matrah dilimleri ve oranları sıfır araç fiyatlarını yeniden belirledi. Yerli fiyatlarda yaklaşık 150 bin lira indirim gerçekleşirken, lükste sınıfta fiyat artışları 1.5 milyon lirayı geçti.

Elektrikli modeller ÖTV kaynaklı daha pahalı hale geldi. İthal araçların bazılarında fiyatlar sabit kaldı ama lüks segmentte artışlar milyonları buldu. Türkiye’de üretilen yerli araçlarda fiyatlar ağırlıklı olarak düştü. Baz donanım olarak baktığımızda Fiat Egea’da düşüş kampanya desteğiyle birlikte 156 bin lira olurken, Clio’da 50 bin lira, Megane sedan 70 bin lira, Duster’da da 46 bin lira, Hyundai i10’da 64 bin lira, i20’de 45 bin lira, Bayon’da 42 bin TL ÖTV kaynaklı indirim oldu. Lüks tarafta da tam tersi bir durum gerçekleşti. Etiketler marka modeline göre, 500 bin lira ile 1 milyon liranın üzerinde artış gösterdi.

Satışların nakit döndüğü sınıfta premium zam

Audi A5 dizel 5.5 milyon liraya satılırken 6 milyon lirayı aştı. BMW 520i sedanda 6.5 milyonluk etiket, 7.3 milyona çıktı. 520d versiyonda da 8.9 milyonluk fiyat 9.6 milyon oldu. Mercedes-Benz E180’de de 6.2 milyonluk etiket 6.9 milyon liraya, E220d seçeneğinde de 8.7 milyon liradan 9.4 milyona yükseliş kaydedildi. Volvo’nun amiral gemisi XC90’da ise 8.5 milyonluk fiyat etiketi 9.9 milyona yükseldi. Öte yandan bu segmentte satışların neredeyse yüzde 98’i nakit dönüyor.

Türkiye’de üretilen modellere ilgi yeniden arttı

Yaşanan bu düzenleme sonrasında sektör temsilcileri de yorumlarda bulundu. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum” dedi. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilgi arttı. Talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Avantajlı fiyatlar hızla eriyebilir

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Yaptığımız analizde, yeni ÖTV düzenlemesinin ekonomik sınıfta araç fiyatlarında yüzde 5–10 civarında bir ucuzlama sağladığını, ancak D segmenti ve üzerindeki lüks, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde yüzde 10–20 arasında fiyat artışlarına yol açacağını ortaya koydu. Ticari araçlarda ise şu an için bir değişiklik olmamakla birlikte, bu segmentin binek otomobillere kıyasla fiyat avantajını koruyacağı öngörülüyor. Ancak, vergi düzenlemesinin yine matrah esaslı olması ve bu matrahların enflasyonist ortamda araç fiyatlarıyla birlikte yukarı çekilmesi, kısa vadede sağlanan vergi avantajlarının hızla erimesine neden olabilir. Örneğin, bugün yüzde 70 ÖTV ile satılan bir model, ilerleyen dönemde fiyat artışlarıyla birlikte daha yüksek vergi dilimine geçerek yüzde 90–100 ÖTV’ye tabi olabilir. Bu, tüketiciler açısından önemli bir risk olarak öne çıkıyor” dedi.