Honda Türkiye’de yeniden üretime başlıyor

Honda Türkiye, yaklaşık 4 yıl aradan sonra yeniden üretim için kolları sıvadı. 2021’de sona eren Honda Civic üretiminin ardından marka şimdi 760 milyon lira yatırımla İzmir Aliağa’da motosiklet üretimine başlayacak. Marka şimdilik yılda 100 bin adet motosiklet üretilecek.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de 24 yıllık üretim mesaisini 2021 yılına sona erdiren Honda Türkiye, yeni yatırım için kolları sıvadı. Uzun yıllar Türkiye’de otomobil üretimi gerçekleştiren marka, gelecek sene 760 milyon lira yatırımla motosiklet üretimi için İzmir’de tesis kuruyor. Türkiye’de özellikle kurye sektörünün büyümesi ve sıfır otomobile ulaşmada yaşanan zorluklar iki tekerli araçların önünü açtı. 2024’te 1.2 milyon adedi aşan motosiklet satışlarıyla birlikte, markalar birbiri ardına yeni modelleri tanıtmaya başladı. Kısa süre içinde Türkiye’nin bir motosiklet üretim tesisine dönüşmesi bu tabloda kaçınılmaz olurken, sevindirici bir haber de Honda Türkiye’den geldi. Daha önce Gebze’de Honda City ve Civic üretimi gerçekleştiren marka, şimdi İzmir Aliağa’da motosiklet tesisi kuruyor.

Kapasite 100 ile başlayıp 200 bine çıkacak

Honda Türkiye’nin yeniden kuracağı üretim tesisi İzmir’de olacak. 2026 yılının ortalarında üretim düğmesine basacak olan marka, yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesiyle başlayacak. Ardından bu üretim kademe kademe artacak. İlerleyen dönemlerde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması bekleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlenirken; tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Geçen yıl 162 bin adet motosiklet sattı

Büyüyen motosiklet pazarına kayıtsız kalamayan Honda Türkiye, büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını arttırmak amacıyla yatırım kararını aldı. Pandemi sonrasında bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı. Fabrika yatırımıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

Yatırım mesaisi sürüyor

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılında toplam 1 milyon 206 bin 587 adet motosiklet satışı gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayında pazar ek vergilerin etkisiyle küçülse de 320 bin 599 adetleri gördü. Sadece mayısta 94 bin adede yakın satış gerçekleşti. İlk 5 ayda bu dönemde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı. Türkiye’de motosiklet pazarındaki hızlı büyüme, yabancı markaların da radarında. Getirilen ek vergiler yerli üretime büyük oranda teşvik ederken, yakın zamanda Tayvanlı Kymco da Türkiye’de üretime başlamıştı. Şimdi de Honda Türkiye İzmir tesisi için kolları sıvamış oldu.