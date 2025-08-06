ÖTV’nin sınırlı etkisiyle yerlilik 6 puan arttı

Otomotiv sektöründe yaşanan ÖTV karmaşası tüm bilinen kuralları değiştirdi. Temmuz 2025 bitmesine son 8 gün kala yerlilere geçici de olsa avantaj oluştu. Fiyatlar düştü. Ama ithal lükslerde fiyatlar arttı. Toplam pazarın yerlilik payı önceki aya göre, yüzde 22,7’den yüzde 28,6’ya çıkarak 6 puan arttı.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektöründe yaşanan ÖTV karmaşası tüm bilinen kuralları değiştirdi. Temmuz 2025 bitmesine son 8 gün kala yerlilere geçici de olsa avantaj oluştu. Fiyatlar düştü. Ama ithal lükslerde fiyatlar arttı. Toplam pazarın yerlilik payı önceki aya göre, yüzde 22,7’den yüzde 28,6’ya çıkarak 6 puan arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yüzde 14,55 artan pazar temmuz ayında 107 bin 718 adede ulaşarak son 10 yılın ikinci aylık bazda rekora ulaştı. Temmuz ayında otomobil satışları yüzde 14,7 artarak 84 bin 195 adede çıkarken, hafif ticari araç satışlarında yükseliş yüzde 14’e yaklaştı. Toplamda geçen ay 23 bin 523 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. 24 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları da sınırlı da olsa etkisini gösterdi. Bu hem ertelenen satışları harekete geçirdi hem de yerlilik payını arttırdı. Yerli satışların hızla düşüşe geçtiği son yıllarda geçen ay yükseliş görüldü.

TOPLAM SIFIR ARAÇ SATIŞLARI (2025) HAZİRAN PAY % TEMMUZ PAY % OCAK-TEMMUZ PAY % OCAK-HAZİRAN PAY % YERLİ 26.952 22,73 30.815 28,6 197.806 27,64 166.991 27,47 İTHAL 91.659 77,27 76.903 71,4 517.889 72,36 440.986 72,53 TOPLAM 118.611 100 107.718 100 715.695 100 607.977 100

8 gün kala bütün bilinenler değişti

Ayın bitmesine son 8 gün kala matrah artışı ve ÖTV baremlerinde yaşanan değişiklikle birlikte, yerli araçların payı yüzde 28,6’ya çıkarak 6 puan arttı. Haziran döneminde yerlilik 28,7 seviyesindeydi. Buna karşın ithal araçların payında da düşüş oldu. Gerçekleşen 1 ayda ithal araçların payı da 6 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 71,4’e geriledi. Temmuz ayında 30 bin 815 yerli araç, 76 bin 903 ithal araç satıldı. Sadece otomobilde yerlilik oranı düştü. Ticariden de geçen aya katkı oldu.

Geçen yıla paralel pazara yakınız

Toplam satışlar hız kesmiyor. Yılın ilk 7 ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları ODMD verilerine göre yüzde 6,5 artış kaydetti. 2025 Ocak-Temmuz döneminde Pazar 715 bin 695 adede ulaştı. Sadece otomobil satışları 2025 Ocak-Temmuz’da geçen seneye göre yüzde 6,6 yükselişle 572 bin 198 adet, hafif ticari de yüzde 5,7 artarak 143 bin 497 adedi gördü. Yılın kalan son 5 ayında aylık bazda ortalama 90 bin adetlik satışa bile ulaşılırsa otomobil ve hafif ticari araç pazarı yine geçen yıl olduğu gibi 1.2 milyon adet seviyelerine ulaşması mümkün. Hafif ticaride yine en büyük etki de pick-up araç satışlarından geldi.

Sadece SUV satışları artıyor

ODMD verilerine gövde tipine göre bakıldığında, SUV modellere talep tüm hızıyla sürüyor. Ocak-Temmuz 2025 döneminde geçen yıla göre, sedan ve hatchback segmentinde daralma sürdü. Fakat SUV segmentinde artış devam etti. Tüketicinin tercihi hala yerden yüksek modellerden yana. Pazardan en büyük pastayı alan da yine bu sınıf. Bu dönemde 357 bin 984 adede ulaşan SUV satışlarını, geçen seneye göre daralan 126 bin 928 adetle sedan ve 82 bin 184 adetle hatchback takip ediyor. Otomobil pazarının yine yüzde 81,5’lik oranını vergi oranları düşük otomobiller yani A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti araçlar yüzde 55,6 pay aldı. B sınıfının payı ise yüzde 25,4 seviyesinde gerçekleşti. Toplamda 572 bin 198 adet otomobil satışı gerçekleşmişti.

Elektrikli araç satışları geriledi

ÖTV’nin son 8 günlük sınırlı etkisi yüzde 100 elektrikli araç satışlarında da kendini gösterdi. Haziran 2025’te elektrikli araç satışları 25 bin 828 adet olarak kayıtlara geçmişti. Fakat geçen ay bu 17 bin 437’ye kadar indi. Böylece satışlar yüzde 32,4 aylık bazda azaldı. Fakat geçen yıla göre artış tam voltaj sürüyor. Geçen seneye göre toplam elektrikli otomobil satışında yüzde 194’e yakın yükseliş var. Buna karşın plug-in hibrit araç satışlarında da gerileme görüldü. Haziran 2025’te 5 bin 129 adet olan plug-in hibrit araç satışları 4 bin 72 adet olarak gerçekleşti. Kayıp burada yüzde 20,6 seviyesinde. Öte yandan içten yanmalı araçlarda kayıp tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıla göre, ilk 7 ayda benzinli araç satışları geçen yıl 350 bine yaklaşan satışlar 266 bine, dizelde de 58 bin adet olan satış 45 bine düştü. Elektrikli ve hibirtte artış sürdü. Benzinli otomobil satışları 266 bin 95 adetle yüzde 46,5 payla ilk sırada. Hibrit otomobil satışları 153 bin 363 adetle yüzde 26,8 pay, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 adetle yüzde 18,1 pay, dizel otomobil satışları 45 bin 678 adetle yüzde 8 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 752 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Pick-up’a talep devam etti

Haziran ayında olduğu gibi geçen ay da pick-up araçlarda hareketlilik sürdü. Meclis’e sunulan ÖTV artışı teklifiyle birlikte tüketici yeniden zam korkusuyla harekete geçti. Ve ayın bitimine son 8 gün kala bu araçların ÖTV’si yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıktı. Haziranda sadece 3 bin 992 adet pick-up model satışı gerçekleşmişti. Temmuz ayında da önceki aya göre frenleme olsa da beklentinin üzerinde adetlere ulaşıldı. Toplamda 3 bin 107 adet pick-up araç satışı kayıtlara geçti. Bu önceki yılın aynı ayına göre yüzde 237 artışa işaret etti.