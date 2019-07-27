Fiat Egea Sedan, 10 bin 500 TL’ye varan nakit indirimleriyle dikkat çekiyor. Egea Sedan 74 bin 900 TL’den başlayan ulaşılabilir başlangıç fiyatı ile öne çıkıyor.

Fiat, ÖTV teşviklerinin son bulduğu Temmuz ayında düzenlediği kampanyalar ile tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor. Tüm Fiat Egea ailesinin dizel versiyonlarında ay boyunca 10 bin 500 TL’ye varan nakit indirimi de sunuluyor. Güçlü tasarımı, geniş iç hacmi, konfor, güvenlik ve performansı ile 2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea’ya 74 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor. Fırsatlar bununla da bitmiyor; Egea Ailesi’nin otomatik şanzımanlı versiyonları, Temmuz sonuna dek manuel vites fiyatından satın alınabiliyor.

PANDA’DA 13 BİN LİRALIK NAKİT İNDİRİMİ

Fiat’ın Temmuz ayındaki fırsatları arasında şehrin yeteneklisi Panda ailesinde sunulan 13 bin TL‘ye varan nakit satın alım indirimi de yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkat çeken Fiat Panda Ailesi’ne 67 bin 900 TL’lik cazip başlangıç fiyatı ile sahip olunabiliyor.