Peugeot Türkiye, bu yılın ilk yarsında yüzde 44,8 daralan pazar karşısında yüzde 1,2’lik büyüme kaydetti. Marka böylece yüzde 5,8’lik pazar payına ulaşarak 5’inci sıraya yükseldi. 3008 modeliyle başlayan SUV hamlesi 2008 ve 5008 ile devam etti.

Peugeot Türkiye, bu yılın ilk yarsında yüzde 44,8 daralan pazar karşısında yüzde 1,2’lik büyüme kaydetti. Marka böylece yüzde 5,8’lik pazar payına ulaşarak 5’inci sıraya yükseldi. 3008 modeliyle başlayan SUV hamlesi 2008 ve 5008 ile devam etti. Sadece SUV sınıfında pazar payını yüzde 15,9’a çıkarttı. Böylece Fransız üretici B/C/D SUV pazarının lideri oldu. Peugeot Profesyonel de 2019 yılının ilk yarısında olağanüstü bir büyüme performansı sergiledi. Şirket 2018 yılının ilk yarısında yüzde 2,8 olan pazar payını 2019 yılının ilk yarısında yüzde 6,3’e ulaştırdı.

C-SUV’DE LİDERLİĞE OTURDU

Partner Tepee modelinin performansı ve Rifter modelinin satışa sunulmasıyla marka, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 3,35 olan kombi van pazar payını 2019 yılının ilk yarısında yüzde 10,5 ile segmentinde üçüncü sıraya yerleşti. Peugeot Türkiye, Haziran ayında bin 136 adet 3008 satarak yüzde 20,2 pazar payı elde etti ve C SUV segmentinin lideri oldu.

PSA’DAN YÜZ GÜLDÜREN TABLO

Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares “Yılın ilk yarısında küresel otomotiv pazarlarındaki düşüşe rağmen, ekiplerimiz birçok ülkede, özellikle Avrupa ve Afrika’da pazar paylarını artırmayı başardı. Büyük bir titizlikle uygulamış olduğumuz Core Model ve Core Techno stratejimiz sayesinde satış karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık” dedi. Grup, ilk altı ayda yarıya yakın daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını 0,5 puan artırarak yüzde 10,7’ye ulaştırdı. Bu büyüme hafif ticari araç sektöründe daha da kuvvetli oldu. Grup yüzde 6,3’lük pazar payını yüzde 10,5’e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.