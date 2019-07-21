TOKKDER Başkanı İnan Ekici “Operasyonel kiralama sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldü. Otomobil satışlarında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, finansal sıkıntılarına ciddi bir teşvik olur” dedi. İnan Ekici “Düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Otomotiv sektöründeki yüksek faiz ve KDV sorunu kiralama sektörünü de derinden etkiliyor. Yaz aylarına girilmesiyle günlük kiralama alanında hareketlilik yaşansa da sektör, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında yaz sezonu performansının beklentilerin aşağısında kalmasını bekliyor.

ŞİRKETLER ARAÇ KİRALAMAYI KESTİ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici “Bazı şirketler faaliyetlerini sürdürmek için tasarrufa gitme yönünde adımlar attılar. Bu gelişmeler araç filosu bulunan şirketlerin en önemli tedarikçisi

konumundaki operasyonel kiralama sektörünün bir miktar küçülmesine neden oldu. Operasyonel kiralama sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldü” ifadelerini kullandı.

KULLANILMIŞ ARAÇ PARKI AZALACAK

Vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekici “Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan ve en az iki sene aktifte tutulmuş olan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının, yüzde 1’e indirilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına karşı ciddi bir teşvik olacaktır. Bu düzenlemeyle, aynı zamanda kullanılmış araç parkının yenilenmesi için fırsat yaratarak otomotiv sektörüne, sektörümüzden gelen talebi de canlandıracaktır. Söz konusu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz” bilgisini verdi.