Honda CR-V hibrit satışa sunuldu. Yeni Honda CR-V hibrit fiyatı ise büyük merak konusu. 2.0 litrelik benzinli motor ile satışa sunulan yeni model, ortalama 5.5 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

Honda CR-V satışa sunuldu. Yeni model düşük yakıt tüketimi ve 450 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Honda, yeni CR-V ile ilk kez Avrupa pazarında bir hibrit motorlu SUV modelini satışa sundu. i-MMD (Akıllı Çok Modlu Sürücü) teknolojisindeki hibrit sistem, 2.0 litre hacimli i-VTEC Atkinson döngüsüne sahip. Benzinli motor ve biri elektrik jeneratörü olmak üzere iki adet elektrik motorunun bir arada kullanılmasını sağlıyor.

İKİ ELEKTRİKLİ MOTORU VAR

Honda CR-V Hybrid’in yüksek verimlilik sağlayan 2.0 litre hacimli i-VTEC Atkinson döngüsüne sahip benzinli motoru, iki elektrik motora sahip. Lityum-iyon bataryadan oluşan sistemi 184 PS güç ve 315 Nm tork üretiyor. Geleneksel şanzımana olan ihtiyacı da ortadan kaldıran i-MMD teknolojisi, sabit oranlı tek dişli hareketli parçalar arasında doğrudan bir bağlantı oluşturularak daha yumuşak bir tork aktarımı sağlanıyor. Honda’nın kullanıma sunmuş olduğu bu çözüm, diğer hibrit araçlarda kullanılan gezegen dişliye sahip e-CVT şanzımana oranla çok daha yüksek bir verimlilik sunuyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Elektrikli Sürüş Modu’nda lityum-iyon bataryanın sağlamış olduğu enerji elektrik motoruna yönlendiriliyor. Benzinli motor kapalı tutularak elektrik motoruyla tekerlekler harekete geçiriliyor. Hybrid Sürüş Modu’nda benzinli motor jeneratör olarak görev yapan ikinci elektrik motoruna güç veriyor. Jeneratör olarak görev yapan ikinci elektrik motoru diğer elektrik motoru için ilave elektrik enerjisi üretiyor. Benzinli Sürüş Modu’nda ise kilitli bir kavrama benzinli motor ile tekerlekler arasında doğrudan bağ kuruyor.

450 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Honda CR-V Hybrid’de özgün bir ‘Dijital Gösterge Ekranı’ da sunuyor. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu ve grafikler halinde sistemin enerji tüketimini de gösteriyor. Honda CR-V Hybrid, 450 bin TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa çıkıyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura “Honda olarak insana verdiğimiz değeri, insanlığı daima ileri taşıyarak gösteriyoruz. Tıpkı 1999 yılında hibrit teknolojisini Avrupalı kullanıcıların, 2007 yılında ise Türk kullanıcıların hayatına ilk katan marka olmamız gibi. O günden beri, süper spor modelimiz NSX de dahil olmak üzere hibrit otomobil sayımız hızla artmaya devam ediyor. Günümüz Formula 1 teknolojisinde hem Red Bull hem de Toro Rosso takımlarında kullandığımız hibrit motor her geçen gün yarış performansını artırarak hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şimdi de yeni CR-V ile i-MMD adını verdiğimiz en gelişmiş hibrit teknolojimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. CR-V Hybrid modelimizi bizim 2030 global vizyonumuz kapsamında çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Ve ilk defa CR-V Hybrid’te kullandığımız i-MMD motor teknolojisi ile yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.