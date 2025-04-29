Citroën’in yeni amiral gemisi: 2025 C5 Aircross tanıtıldı

Citroën, SUV segmentindeki iddiasını pekiştirecek yeni amiral gemisi modeli 2025 C5 Aircross’u tanıttı. Model hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle yola çıkacak.

Citroën, SUV segmentindeki iddiasını pekiştirecek yeni amiral gemisi modeli 2025 C5 Aircross’u tanıttı. Genişleyen boyutları, yenilenen tasarımı ve çok enerjili motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni model, markanın SUV anlayışında yeni bir dönemi temsil ediyor.

Uzunluğu 15 cm arttı

Yeni Citroën C5 Aircross, bir önceki nesle kıyasla 15 cm artarak 4,65 metre uzunluğa ulaştı. Genişliği 1,90 metre, yüksekliği ise 1,66 metre olarak açıklandı. İlk kez 20 inç jantlarla sunulan model, güçlü ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Dikdörtgen formlu ön ve arka aydınlatmalar, üç noktalı ışık imzası ve kare hatlarıyla karakteristik bir görünüm sunan C5 Aircross, platformunu Stellantis grubundaki Peugeot 3008 ve Opel Grandland gibi modellerle paylaşıyor.

Yapay zeka destekli sistem geldi

Yeni C5 Aircross, donanım alanında da önemli yenilikler barındırıyor. Citroën’in alışılagelmiş konfor unsurlarına, Stellantis çatısı altındaki en büyük merkezi HD dokunmatik ekran eşlik ediyor. Bu ekran, geniş bir head-up display ile tamamlanabiliyor. Araçta ayrıca ChatGPT destekli yeni nesil “Hello Citroën” sesli komut sistemi de entegre olarak sunuluyor.

565 litrelik bagaj hacmine ulaştı

Bağlantılı 3D navigasyon sistemi, gelişmiş ses donanımı ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler artık standart olarak geliyor. Yeni model, artan boyutları sayesinde daha geniş bir iç hacim sunarken, 2,78 metrelik aks mesafesi ile arka yolculara daha fazla diz mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi ise 565 ile 1.668 litre arasında değişiyor.

Kanepe konforunda koltuk tasarımına devam

Citroën, iç mekânda “Kanepe Tasarımı” adını verdiği yeni bir yaklaşımı benimsedi. Gösterge panelinden kapı panellerine kadar uzanan kumaş kaplamalar, sekiz farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ve yeni malzeme seçimleri, araç içi konforu üst seviyeye taşıyor.

Elektrikli ve hibrit motor seçenekleri

Yeni C5 Aircross, Stellantis’in STLA Medium platformu üzerine inşa edildi. Giriş seviyesinde 136 beygir gücündeki 1.2 litrelik üç silindirli benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle kombine edilerek toplam 145 beygir güç üretiyor. Bu versiyonda 6 ileri eDCS çift kavramalı şanzıman görev yapıyor.

Plug-in hibrit seçenek de var

Plug-in hibrit versiyon ise 150 beygirlik benzinli motor ile 125 beygirlik elektrik motorunu bir araya getiriyor. 21 kWh kapasiteli batarya ile desteklenen bu sistem, toplam 195 beygir güç ve 86 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor.

680 kilometreye kadar menzil

Citroën’in tamamen elektrikli modeli ë-C5 Aircross ise iki farklı konfigürasyonla sunuluyor:

210 beygirlik motor ve 73 kWh batarya ile 520 km menzil (WLTP)

230 beygirlik motor ve 97 kWh batarya ile 680 km menzil (WLTP)

160 KW şarj desteği

Her iki versiyon da üç sürüş modu ve üç kademeli rejeneratif frenleme sistemine sahip. Isı pompası sayesinde kış koşullarında da yüksek verimlilik sağlanıyor. Şarj tarafında ise araç, standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı ile geliyor. 2026’dan itibaren 22 kW çift yönlü şarj desteği de opsiyon olarak sunulacak. DC hızlı şarj istasyonlarında ise 160 kW’a kadar güç destekleniyor.