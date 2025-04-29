BYD’den 4 çeker şarj edilebilir hibrit

BYD, Seal U DM-i seçeneğine 4 çeker ekliyor. Aracın başlangıç fiyatı 2.8 milyon lira seviyesinde olacak.

BYD, Seal U DM-i seçeneğine 4 çeker ekliyor. Aracın başlangıç fiyatı 2.8 milyon lira seviyesinde olacak. Mevcut versiyonla aynı tasarım tasarıma sahip yeni SEAL U DM-i AWD, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. Kum ve Çamur modlarının eklendiği yeni sürüş seçenekleri, farklı zemin koşullarında daha fazla kontrol imkânı sunarken, dört tekerlekten çekiş sistemiyle de çok yönlü bir kullanım profili oluşturuyor. Sistem gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

70 km’ye kadar menzili var

Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesi ile, BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi. Yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken, elektrik motoruyla içten yanmalı turbo motorun birlikte çalıştığı hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor. Batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Araç, mevcut 18,3 kWsa kapasiteli bataryasıyla satılmaya devam ediyor. BYD’nin devrim niteliğindeki Blade Bataryası hem yüksek güvenlik hem de verimlilik sunarken, yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa 35 dakikada ulaşıyor.

1.5 litrelik turbo benzinli

Seal U DM-i, AWD versiyonuyla birlikte 1,5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 PS) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışarak yüksek çekiş gücü ve sürüş performansı sağlıyor. LED ön ve arka farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilen dokunmatik multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi gibi birçok üst seviye özellik, modelde standart olarak sunuluyor. 360° panoramik görüş kamerası ise her açıdan net görüş sağlayarak sürüş güvenliğini destekliyor.