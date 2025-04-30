Çin’de üretilen Volvo EX30, Avrupa’da da banttan inmeye başlayınca Türkiye kapısı aralandı. Araç artık tebliğe çalım atarak yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak. Hatta bize özel bir motor seçeneği de var. Böylece Türkiye’de satılan en ucuz Volvo olacak.

Volvo uzun bir süredir Çin’de üretilen Volvo EX30, tebliğe çalım atarak üretim tesislerinde ikinci perdeyi de Avrupa’da açtı. Pazara çıktığı günden bu yana Türkiye’de elektrikli araç tebliği nedeniyle yola çıkamayan model artık Avrupa üretimi başlayınca pazarda boy gösterecek. Belçika’daki Ghent üretim tesislerinde banttan inmeye başlayan model için Türkiye’de de ön siparişler alınmaya başlamıştı. Ayrıca yakın zamanda EX30 Cross Country modelinin de yılın ilerleyen dönemlerinde yine Ghent fabrikasında üretilmesi planlar arasında.

Türkiye’ye özel motor seçeneğiyle gelecek

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu “2023 yılından itibaren Çin’de üretimi gerçekleştirilen EX30’u değişen ithalat yönetmeliği sebebiyle ülkemizde sunamamıştık. Ancak Avrupa’da üretime başlanmasıyla birlikte uzun süredir beklenen EX30 artık Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Volvo EX30’un Avrupa’da üretilmeye başlanması Türkiye için ayrı bir önem taşıyor, bu model sadece Türkiye pazarına özel 150 kW güce sahip motor seçeneği ile sunulacak. Türkiye, bu geçişte öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Ghent’teki tesisin ilk iki aylık kapasitesinin büyük bir kısmı bizim taleplerimiz için ayrıldı. EX30 ile ilgilenen müşterilerimiz nisan sonu itibariyle taleplerini web sayfamızdan iletebilecekler. Haziran ayı ortasında ise Türkiye lansmanımızı gerçekleştirerek fiyat bilgisini paylaşacağız. Temmuz ayı itibarıyla tamamen elektrikli EX30’u yollarda görmeye başlayacağız.” dedi.

476 km menzili var

Volvo EX30’da 69 kws bir batarya bulunuyor. Böylece yaklaşık menzil 476 kilometre olarak paylaşılmış. Bu batarya en az 175 kw’lık akımda yüzde 10’dan yüzde 80’e 27 dakikada doluyor. Ortalama enerji tüketimi de 100 km’de 17,5 kws olarak paylaşılmış. Otomobilin Türkiye pazarına özel paketiyle 204 beygir güç üretiyor. Yani 150 kw. 0-100 km hızlanmasını da 6,5 saniyede tamamlıyor. Twin motor terecih edilirse bu güç 315 kw kadar çıkıyor. Tabi burada vergi sistemi de değişiyor. Aracın bagaj hacmi de racın bagaj hacmi de 318 litre olarak belirlenmiş. Bagaj tabanının altında da 61 litrelik bir alan bulunuyor. Koltuklar yatırıldığında bu alan bin litreyi aşıyor.