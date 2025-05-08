Sadece Türkiye için üretildi

Çinli BYD, geçen yılın sonunda Türkiye pazarına sunduğu modelini şimdi de düşük ÖTV dilimiyle satışa sundu. BYD SEAL’ın arkadan itişli ve yüzde 10 ÖTV dilimine girecek modelini tanıtan marka, bu modelin Çin’de sadece Türkiye için üretildiğinin bilgisini verdi.

Çinli BYD, geçen yılın sonunda Türkiye pazarına sunduğu modelini şimdi de düşük ÖTV dilimiyle satışa sundu. BYD SEAL’ın arkadan itişli ve yüzde 10 ÖTV dilimine girecek modelini tanıtan marka, bu modelin Çin’de sadece Türkiye için üretildiğinin bilgisini verdi. Ekim 2023’te Türkiye pazarına giren marka, kısa bir süre önce de Mersin’de tesis yatırımı kararı aldı. Şimdi de Çinli üretici yatırım teşvikleriyle yine de pazara düşük ÖTV dilimine girebilen bir modeli dahil etti. Model başka pazarlarda yer almayacak. Segmentinin ötesine geçen donanımları ve ileri teknolojisiyle öne çıkan BYD SEAL Design, Türkiye pazarında yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. Hem tasarım hem de teknolojisiyle beklentileri fazlasıyla karşılayan bu özel versiyon, elektrikli otomobil dönüşümünü daha erişilebilir hale getiriyor.

Yüzde 10 ÖTV matrahına girecek

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modelle segmenti daha da güçlendireceklerini söyledi. Ergun, Türkiye’ye özel BYD modeli hakkında şöyle konuştu: “Üretim tarafında alınan kararlar hiçbir markada anlık değildir. Bunun uzun ve mesaili bir süreci var. Biz BYD Global’e uzun bir süredir Türkiye için alternatif bir motorlu araç için temaslarda bulunuyorduk. BYD SEAL’a da böyle karar verdik. Görüşmelerimiz 6 aydır sürüyor. Sonunda Çin’den Türkiye için özel bir model için adet alabildik. Bu model sadece bizim pazarımız için özel üretilecek. BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.”

1.850.000 TL’den satışa çıkıyor

Çift motor ve Excellence donanım seçeneğiyle giren BYD SEAL, 3 milyon liralık fiyat etiketi taşıyor. Şimdi de 160 kW’lık yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli Design donanım seviyesiyle pazara dahil oluyor. Mayıs ortası itibarıyla satışa açılacak modelin lansman fiyatı 1 milyon 850 bin lira olacak. Başka bir donanım seçeneği olmayacak.

61,4 kws batarya var 460 km de menzil

Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile yalnızca 26 dakikada şarj edilebiliyor. 4 çeker versiyonda 82,5 kws bir batarya yer alıyordu. Bu yüzden menzil 520 km seviyelerindeydi. 530 beygir gücündeki model, 4 çeker desteğiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyordu.