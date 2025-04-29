Çinli BYD’ye Avrupa’dan 5 yıldız

Çinli üreticilerin pazardaki agresif hareketleri tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle son dönemde çarpışma testlerinden aldığı başarılar hem Avrupa’ya göz kırpar nitelikte. En son BYD SEALION 7 de EuroNCAP tarafından 5 yıldızı kaptı.

Çinli üreticilerin pazardaki agresif hareketleri tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle son dönemde çarpışma testlerinden aldığı başarılar hem Avrupa’ya göz kırpar nitelikte. En son BYD SEALION 7 de EuroNCAP tarafından 5 yıldızı kaptı. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli D segment SUV modeli SEALION 7, yüksek güvenlik performansıyla da segmentindeki iddiasını ortaya koyuyor. BYD’nin yeni nesil elektrikli araç mimarisi olan e-Platform 3.0 üzerine geliştirilen SEALION 7, EuroNCAP mühendisleri tarafından kapsamlı güvenlik testlerine tabi tutuldu. Yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi dört ana kategoride değerlendirilen model, tüm başlıklarda yüksek puanlar alarak üst düzey bir güvenlik performansı sergiledi.

Çocuk yolcu korumasından yüzde 93

EuroNCAP’in test sonuçlarına göre BYD SEALION 7, yetişkin yolcu korumasında yüzde 87, çocuk yolcu korumasında yüzde 93, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcılarına karşı da yüzde 76’lık oranla dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Özellikle çocuk yolcu koruması alanında SEALION 7, yüzde 93’lük puanla tam elektrikli SUV kategorisinde son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 yaş ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, araçta yer alan Çocuk Varlık Tespiti Sistemi (CDP), araçta çocuk ya da bebek unutulması durumunda uyarı vererek güvenlik standartlarını daha da ileri taşıyor. Elde edilen bu üstün sonuçlar, BYD’nin sürücü ve yolcu güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Batarya teknolojisi olası kazada korumaya geçiyor

BYD SEALION 7’nin yüksek güvenlik performansının temelinde markanın öncü teknolojileri bulunuyor. Dünya çapında bir ilk olan seri üretim 8’i 1 arada entegre elektrik güç ünitesi, BYD’nin kendi geliştirdiği yüksek güvenlikli “Blade Batarya” teknolojisi ve batarya ile gövde bütünlüğü sağlayan CTB (Cell-to-Body) mimarisi, olası kaza senaryolarında maksimum koruma sunuyor. CTB teknolojisi sayesinde, süper spor otomobiller seviyesinde yüksek gövde dayanıklılığına ulaşan BYD SEALION 7, yalnızca güvenli değil, aynı zamanda üstün bir sürüş deneyimi de vadediyor.