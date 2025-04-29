Lüks sınıf düşük ÖTV’li elektriklilerle büyüyor

Elektrikli araçlardaki düşük ÖTV talebin lüks araçlara kaymasına neden oldu. Yüksek ÖTV nedeniyle özellikle içten yanmalı araçlara olan talep düştü. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, “İçten yanmalı araçta vergi oranı yüzde 80’den başlıyor. Elektrikli araçta yüzde 10-40 seviyesi. Bu yüzden daha elektrikli araç en azından daha uygun kalıyor” dedi.

ALİ YILDIRIM-MARDİN

Otomotiv sektöründe pandemi dönemi tam bir geçiş süreci oldu. Yaşanan arz sorunuyla birlikte, yüksek talep satışları patlatmıştı. Tam da elektrikli araçlara geçiş süreci konuşulurken pazara arz kaynaklı yeni modellerin çıkması, BEV araçlara olan talebi arttırdı. Türkiye’de bu değişim sürecinden nasibini aldı. Özellikle Avrupa’daki cansız olan talep, Türkiye’ye kayınca elektrikli araçlarda satış rekorları birbiri ardına geldi. Pazar daha ilk çeyrekte sadece elektrikli tarafta yüzde 13’ün üzerine çıktı. Bunun üzerine Batman-Mardin lokasyonunda düzenlenen x3 ve 2 Serisi Gran Coupe lansmanında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, elektrikli otomobilde vergi oranlarının yüzde 10 ve 40 seviyesinden başladığını hatırlattı. Tiftik, “İçten yanmalı araçta vergi oranı yüzde 80’den başlıyor. Bu yüzden daha elektrikli araç en azından daha uygun kalıyor. Plug-in hibrit araçlarda da bir avantaj var tabi. Vergisel açıdan. Bu yüzden premium markalar elektrikli araçlara daha fazla yöneliyor” dedi.

MINI Türkiye’de tarih yazdı

Hakan Tiftik, “ÖTV uygulaması avantaj sunuyor elektrikli araçlar için. BMW Group’un Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv olarak, 2024 yılında 10.181 elektrikli BMW ve 3.635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldık. Borusan Otomotiv olarak toplamda 13.816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39,5’i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25.784 adetlik BMW satışıyla 2024 yılında da ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma unvanımızı koruduğumuz için ayrıca gururluyuz” dedi.

BMW Türkiye’yi globalde ilk 3’e soktuk

Hakan Tifitik “BMW ülkeleri arasında oransal bazda ilk 3 arasında yer aldık. Yüzdesel olarak toplam satışların arasında biz yüzde 39,7 oranında elektrikli araç sattık” dedi. Kredili satışların da sektör genelinde oldukça zor seyrettiğini söyleyen Tiftik, kredi kullanımının çok düştüğünü anlattı. Aslında özellikle tüm Avrupalı üreticiler, emisyonu düşürmek için AB’deki emisyon regülasyonuna uyup ceza yememek için artık elektrikli ve plug-in hybrid araçlara döndüler çoğu. Yani çok az sade içten yanmalı araç üretiyorlar. Türkiye’de elektrikli ve plug in hybrid’ler içten yanmalıya göre, daha avantajlı ÖTV’ye sahip” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar birbirine çok yaklaştı

Kasım 2022’den beri içten yanmalı araçlarda bir matrah artışı gerçekleşmedi. Bu yüzden fiyatlar üst dilimlerde yer alan vergi oranlarına ulaştı. Türkiye’de sistem olarak bakıldığında ÖTV matrahı yüzde 45 seviyesinden başlıyor. Fakat güncellenmeyen oranlar yüzünden 45-50-60 ve 70’lik vergi dilimlerinin bir hükmü bulunmuyor. Konu hakkında konuşan Hakan Tiftik, “Fiyatlar birbirine çok yanaştı. Evet, kayma olabilir. Dediğim gibi şimdi elektrikli ve plug in hybrid avantajlı içten yanmalı araçlara göre vergi açısından. En yüksek ÖTV içten yanmalı yüzde 80 oranı ile” dedi.

Kur artışı tam yansımadı enflasyonun altında kaldık

Yatırım amaçlı alımın artık bittiğini ifade eden Hakan Tiftik, “Fiyatlar enflasyonun kat kat altında çünkü. En çok kaybettiren otomobiller olabilir değer olarak. Çünkü enflasyon arttı, euro uzun bir süre artmadı. Son bir ayda arttı ama uzun bir süre kur artmadığı için fiyatlar değişmedi doğru dürüst. Kur arttıkça fiyatlar artacaktır. 1 yıldır MINI’ye zam yapmadık. Ama kur artarsa yüzde 40’a geçecek” diye konuştu.

BMW 2 Gran Coupe yenilendi

Batman ve Mardin rotasında gerçekleşen lansmanda BMW elden geçirdiği 2 Serisi’ni de tanıttı. Aynı 1 Serisi’nde olduğu gibi 220 Gran Coupe’ye de mild hibrit destekli 1.5 litrelik turbo motor geldi. 170 beygir gğce sahip olan bu melez ünite ve 280 Nm de tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması da 7.9 saniye olarak belirlenmiş. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de 5,8 litre. Sport Line ve M Sport donanım seçenekleriyle satışa sunulan aracın başlangıç fiyatı da 2.9 milyonun üzerinde.

BMW X2’ye hibrit dizel

BMW uzun bir aradan sonar X3 modelini tekrar Türkiye pazarına sundu. 2 litreilk dizel motorla mild hibrit teknolojisini birleştiren model, 197 beygir gücünde ve maksimum torku da 400 Nm. 0’dan 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşıyor. XDrive teknolojisiyle birlikte combine edilen araç aynı zamanda 4 çeker. 5 Serisi’yle birlikte tanıdığımız Iconic Glow ızgara artık X3’te de kullanılmış. Geliştirilen süspansiyon sistemi hem konfor tarafında hem de sportif sürüş karakterinde araca önceki neslinden oldukça ayrıştırmış. Yeni BMW X3 20d xDrive’ın başlangıç fiyatı da 6.3 milyon lira olarak belirlenmiş.