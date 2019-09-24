Honda dizel dönemine son vererek elektrikli otomobillere yöneliyor. Honda dizel araç satışlarını 2021 itibarıyla sonlandırmayı planlıyor. Marka 2025’ten itibaren Avrupa’da sadece elektrikli araç satacak.

Honda her geçen gün daha fazla katılaşan emisyon normları için harekete geçti. Markayı geleceğe hazırlayan Japon üretici, elektrikli araçlara yöneldi. Şu anda elektrikli otomobiller Honda’nın araç filosunun yüzde 10’unu oluşturuyor. Ancak firma 2030’da bu oranı yüzde 70’in üzerine çekmeyi hedefliyor. Honda Avrupa’da dizel araç satışlarını 2021’den itibaren sonlandıracağını açıkladı. 2025’ten itibaren Avrupa’da sadece elektrikli araç satmaya hazırlanan Honda, 2021’den itibaren piyasadan çekeceği dizel motorlu araçların yerine de elektrikli araçlarını sunacak.

120,5’TEN 95 GRAMA DÜŞECEK

Gelecek seneden itibaren Avrupa Birliği’nde belirlenen emisyon hedeflerine göre dizel araçların karbondioksit salınım miktarının kilometre başına 120,5’ten 95 grama düşürülmesi gerekecek. 2021’den itibaren Avrupa Birliği’nde trafiğe çıkacak tüm araçların bu kurala uyması gerekecek. Emisyon oranlarına riayet etmenin gittikçe güçleşmesi ve dizel araçlara talebin hızla düşmesinden etkilenen şirket, geçtiğimiz şubatta Avrupa’da bulunan tek fabrikasını 2021’de kapatacağını açıklamıştı. İngiltere’deki fabrikanın üretime son vermesi üç bin 500 çalışanının da işten çıkarılması anlamına gelecek.

MASRAFLAR YÜZDE 10 DÜŞECEK

Japonya’nın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi 2025’e kadar model çeşitliliğinde üçte bir oranında kısıtlamaya giderek küresel üretim masraflarını yüzde 10 düşürecek. Honda, yapılacak ekonomiyi ar-ge çalışmalarına aktaracak.