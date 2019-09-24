Bir ülke daha dizel fişini çekti

Fransa’nın Strazburg şehri 2025’te dizel araçları trafikten tamamıyla menetmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun özellikle Azot Dioksit seviyeleri konusunda Fransa’yı belirlenen sınırlara uymamaktan dolayı eleştirmesi, böyle bir karar alınmasında etkili oldu. Dizel bir taşıt eş değer benzinli versiyonuna göre tam altı kat daha fazla havayı kirletiyor.

Dizel araçlara bir yasakta Fransa’nın Strazburg şehrinden geldi. Şehir 2025’te dizel araçları trafikten tamamıyla menedecek. 1 Ocak 2021’den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek. Strazburg dizeli yasaklayan ilk şehir olmayacak. Paris, Madrid, Atina ve Mexico City’de 2025 yılından itibaren dizel araçların kullanılması yasaklandı. Avrupa Komisyonu özellikle Azot Dioksit (NO2) seviyeleri konusunda Fransa’yı belirlenen sınırlara uymamaktan dolayı eleştiriyor.

KADEMELİ YASAK DEVREYE ALINDI

Araçların egzoz borularından çıkan bu mikro partiküller Paris, Marsilya, Lyon ve Strazburg gibi ülkenin en büyük şehirlerindeki hava kirliliğinde başlıca rolü oynuyor. Strazburg’daki kademeli yasak takvimi Paris ve Grenoble’da da uygulamaya sokulmuş durumda. Dizel bir araç eş değer benzinli versiyonuna göre tam altı kat daha fazla Azot Dioksit’in havaya karışmasına neden oluyor. Araştırmalara göre Strazburgluların üçte biri Avrupa hava normlarını karşılamayan bir sokakta yaşıyor. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı’ne göre havada bulunan bu partiküllerden dolayı ülkede her yıl 48 bin kişi hayatını kaybediyor.

ÜRETİM ELEKTRİKLİYE KAYIYOR

Fosil yakıtlı araçlar olarak da nitelendirilen dizel ve benzinli araçlar için artık geri sayım başladı. Çevreyi kirleten fosil yakıtlı araçlar yerini sıfır karbon salınımına sahip yani çevreyi hiç kirletmeyen elektrikli araçlara bırakıyor. Dünyada artık birçok otomotiv devi kaynaklarının çok ciddi bir kısmını elektrikli araç üretimine ve gelişimine aktarıyor. Çevre kirliliği meselesine ciddi şekilde el atan ülkelerden bazıları, her geçen gün üretilen elektrikli araç sayısının artması, yeni modeller, artan menziller ve kullanımın yaygınlaşması sayesinde fosil yakıtlı araçların kullanımını yasaklamışken, bazıları da yasaklamak için çalışmalarda bulunuyor.

2040’TAN SONRA BENZİNLİ BİLE YASAK

İngiltere ve Fransa, 2040 yılından itibaren hem benzinli hem de dizel araçların kullanımını yasaklamayı planlıyor. Hollanda, 2030 yılından itibaren satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyona sahip olması gerektiğini açıkladı. Norveç, 2025 yılından itibaren dizel ve benzinli araç satışı yasaklıyor. Elektrikli araçlar için verilen vergi teşvikleri sayesinde bu sürenin otomatik olarak kısalabileceği de tahminler arasında. Çin, benzinli ve dizel araç satış yasağının 2030 yılından itibaren uygulamaya koymayı planlıyor. Hindistan, 2030 yılından itibaren satılacak tüm araçlar elektrikli olmak zorunda.

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