Taşıt kredisi oranları yeniden belirleniyor. 3 kamu bankası Ekim-Aralık 2019 döneminde yüzde 0,49’dan başlayan taşıt kredisi verecek. Listede Renault, Honda, Fiat, Hyundai, Ford, ISUZU, Karsan ve Temsa var.

Taşıt kredisi yeniden düzenleniyor. Uzun bir süredir nefes darlığı çeken otomotiv sektörü iç pazarda yüzde 50’den fazla kan kaybetti. Alım gücünün düşmesi, yüksek faiz ve artan fiyatlar yeni bir araç sahibi olmayı oldukça zorlaştırdı. Şimdi ise taşıt kredisi desteğiyle satışların yeniden canlandırılması hedefleniyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tarafında da düşen gelirler kamu kredisiyle aşılacak. Uzun bir süredir emlak tarafına verilen kamu bankası destekleri sonunda otomotive de yansıdı.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK

UCUZ ‘TAŞIT KREDİ’Sİ VERECEK

Faizlerde yaşanan düşüş üç kamu bankası üzerinden otomobil müşterisine yansıtılacak. 3 banka Türkiye’de üretilen otomobil ve hafif ticari araçları kapsayacak özel düşük faizli taşıt kredisi verecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisi kampanyası başlattı. Üç banka, 01 Ekim’de başlayarak, 31 Aralık tarihine kadar sürecek üç aylık dönemde Türkiye’de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarını alacak tüketicilere yüzde 0,49 – yüzde 0,69 oranlarıyla kredi kullandıracak.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPAN MODELLERİ KAPSAYACAK

Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamayla taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte; kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesinin hedeflendiği duyuruldu. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecek. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi oranları şöyle;

Binek araç(0 kilometre)-50 bin-120 bin TL,18-36 ay vade- 0,49 ve 0,69 faiz oranı(aylık)

Ticari araç(0 kilometre)-72 bin-120 bin TL, 30-60 ay vade-0,49 ve 0-69 faiz oranı (aylık)

TOYOTA ŞİMDİDEN BAŞLADI

Düşük faizli kredi için listede Toyota yok. Fakat marka kendi finansman şeklini belirledi. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Diğer markalar bu kampanyaya ekim ayında başlarken, Toyota olarak “0” finansman oranını biz şimdiden devreye aldık. Bazı modellerimizde devreye aldığımız “0” finansman oranı ile birlikte kamu bankalarının sunduğu yüzde 0,69 cazip finansman oranına denk bir oranı biz de sunmaya başlıyoruz” dedi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi: 01.10.2019 – 31.12.2019

TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA