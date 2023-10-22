İhracat ve iç pazarda hesaplar tutarsa neden olmasın

Çinli üreticiler Türkiye’yi kendileri için Avrupa’ya açılan bir kapı olarak görüyor. Bu yüzden ülkede üretime de oldukça sıcak bakıyorlar. Uzun bir süre sonra yeniden Türkiye’ye kapıyı aralayan Chery de bunlardan biri. Çin’de sorularımızı cevaplayan Chery International Başkanı Guibing “Türkiye önemli bir pazar ve merkez konumunda. Eğer yatırım yaparsak bu çok büyük bir olacak. Ticaret Bakanlığıyla görüşüyoruz. Tabi şartların uygun hale gelmesi lazım. 150-200 bin adetleri yakalarsak hem iç pazarda hem de ihracatta neden olmayalım” dedi.

ALİ YILDIRIM-ÇİN

Otomotiv sektörü dünyada hızlı bir değişime uğruyor. Özellikle son yıllarda markaların hızlı gelişimi ve yeni markalar dikkat çekiyor. Avrupa’nın büyük endişe duyduğu Çinli markalar da deyim yerindeyse ‘bağıra bağıra geliyor’. Bu konuda da oldukça haklılar. Bunu gözlerimizle geçtiğimiz hafta yerinde deneyimledik. Neredeyse 8 günlük bir Çin seyahatiyle birlikte otomotiv teknolojisinde yeni merkezin hiç kuşkusuz Çin olacak. Bizim bile ilk kez gördüğümüz markalar tek tek dünya pazarlarına açılacak. Asıl rekabet o zaman başlayacak. Bu agresifliğe uyum ve yatırım ortamı sağlayan ülkeler ise kazanan taraf olacak. Çinli üretici Chery de bu markalardan biri. Yakın zamanda Türkiye’ye yeniden giriş yapan marka, ülkeyi Avrupa’ya bir köprü olarak görüyor. Özel bir röportajla Chery’nin üretim merkezi olan Wuhu’da sorularımızı cevaplayan Chery International Başkanı Zhang Guibing, Türkiye’nin otomotivde büyük bir pazar olduğunu ve Türkiye’nin çok önemli bir konumda olduğunu paylaştı. Türkiye’nin bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip olduğunu ifade eden Zhang Guibing, sadece otomobil değil yedek parça için bir tesis kurulabileceğini kaydetti.

BİZİM MASAMIZDA YATIRIM VAR

Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendirdiklerini anlatan Zhang Guibing şöyle devam etti: “Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Araştırmalarımız devam ediyor. Bizim yapacağımız fabrika yatırımı küçük değil çok büyük olacak. Bunun için fizibilite çalışması yapıyoruz ve bu zaman alan bir çalışma. Hatta biz bu yatırım için görüşmelerimize başladık. Ticaret Bakanlığı’yla irtibat halindeyiz.” Yatırım için ortamın da hazır olması gerektiğini vurgulayan Zhang Guibing “Fabrika yatırımında sadece Türkiye’nin satış rakamlarına bakmıyoruz. Türkiye’den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerinde satış rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor” dedi. Eğer bu rakamlara ulaşılabilir ise Chery, Türkiye’nin en iyi üretim noktalarından biri haline gelecek. Aynı zamanda Zhang Guibing, bunun bir süreç olduğunu karar alınsa bile en az 2 yıllık bir süreç olacağına da değinerek “Netlik kazanmış bir durum şimdilik yok” diye konuştu.,

‘VERGİYE KARŞI FARKLI ÇÖZÜMLER ARIYORUZ’

Geniş bir ürün gamına sahip olduklarını anlatan Zhang Guibing “Bizim PHEV, Plug-in Hybrid, içten yanmalı ve elektrikli olmak üzere geniş bir ürün gamımız var. Direkt olarak elektrikli bir araç yatırımı yaparak bir ülkeye girmek biraz zor. Ancak biz ne olursa olsun Türkiye’de bir üretim yaparak yer almayı istiyoruz. Sadece bunun şu anda nasıl olacağı belli değil. Ancak tabi ki bu ülkelerde elektrikli üretim yapmasak da ürünlerimiz pazarda yer alacak. Şu an bir fabrika kararı alsak bile işler hale gelmesi en az 2 yıl alacak bir süre. Belki burada farklı devlet destekleri olabilir. Bunu devlet yetkilileriyle konuşmamız lazım. Ben yatırım yapmaya başladığımda belki ek Çin vergisinden araçlarımı koruyabilmeliyim. Vergiye karşı bunun gibi farklı çözümler üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK ADIM AR&GE MERKEZİ YATIRIMI

Yatırım görüşmelerinin sürdüğünün altını çizen Chery International Başkanı Zhang Guibing, öncelikle bir Ar&Ge merkezinin olacağına vurgu yaptı. Guibing “Şu anki düşüncemiz bir R&D Center (Ar-Ge) ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmak. Çünkü fabrika yatırımı büyük ve geri alınamayacak bir yatırım olacak. Fabrika kararında Chery’nin pazar payının artması önemli bir kriter. Burada bir adet yakalaması lazım yatırım için. Bununla birlikte R&D Center’in ikinci adımı olarak fabrika yatırımı için fizibilte çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

ÖNCE PAZARI TANIMAMIZ GEREK

Neden Ar-Ge merkeziyle başlıyorsunuz? Diye sorduğumuzda da Zhang Guibing şu cevabı verdi: “Pazarlara Ar-Ge Merkezi ile girmek Chery’e has bir durumdan kaynaklanmıyor. Bu tamamen Çinli markaların iş yapma geleneğinden kaynaklanıyor. Ar-Ge Merkezi’yle o pazarı anlamak bizim kültürümüzden gelen bir anlayış. Şu an için burada üretip diğer ülkelere ihracat yapabiliriz ama ilerleyen dönemlerde Türkiye’de açtığımız Ar-Ge Merkezi ile Türk müşterisinin isteklerini, yol şartlarını ve çevreyi kavradıktan sonra ürünlerimizi buna göre yapmak istiyoruz. Türkiye oldukça değişken bir pazar. O yüzden sürekli çalışıyoruz. Bu sebeple Ar-Ge Merkezi’ni ön plana alıyoruz. Birçok ülkede Ar-Ge Merkezleri’miz bulunuyor.”

ÖNLEMLER ALINABİLİR AMA

BİZ LOKALLEŞECEĞİZ’

Dünyanın Çin otomotiv sektörüne karşı tutumunu değerlendiren Zhang Guibing, ciddi bir üretim adetlerinin olduğunu ve dikkat çeken otomobiller ortaya çıkardıklarını paylaştı. Türkiye ve Avrupa’nın sadece Chery özelinde değil Çinli üreticilerle ilgili aldığı önlemleri normal karşılayan Zhang Guibing “Çin’e uygulanan vergilerle ilgili olarak her ülkenin kendi otomotiv endüstrisini koruması bana gayet doğal geliyor. Biz şu an dünyanın birçok ülkesinde halihazırda varız. İlerleyen zamanlarda diğer farklı Avrupa ülkeleri olsun, bulunmadığımız ülkeler olsun buralarda bulunacağız. Ancak bizim sadece o pazarlara girmekle yetinmenin dışında lokalleşme peşindeyiz. İlerleyen dönemde biz sadece Chery İnternational Wuhu’da olsun istiyoruz. Bunun dışında ürünlerimiz ve üretimlerimiz lokalleşsin istiyoruz. Pazarlara bu şekilde girmek istiyoruz” yorumunu yaptı.

‘5 YIL SONRASINA HAZIRIZ

BUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK’

Chery’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerin en önemlileri arasında yer alan Chery Tech Day, Çin’in Anhui eyaletindeki Wuhu kentinde yer alan Chery Longshan Test Merkezi’nde gerçekleşti. Bini aşkın yerli ve yabancı akademik uzmanın, küresel endüstri ortaklarının ve özellikle kullanıcıların katıldığı, etkinlikte markanın üst düzey teknolojileri de dikkat çekiyor. Marka, ihracat pazarlarındaki yoğun rekabet ortamında teknik becerisiyle biliniyor ve çok sayıda “Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü” aldı ve üç kez ulusal “Yenilikçi İşletme” olarak da onurlandırıldı. Yerelleştirme dönüşümü açısından Chery, araçları farklı bölgelerin özelliklerine göre değiştirerek ürünlerin yerel ihtiyaçları karşılamasını, yerel coğrafi özelliklerle uyumlu olmasını ve kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına hitap etmesini sağlıyor. Etkinlikle ilgili Chery International Başkanı Zhang Guibing “Biz ortama çoktan hazırız. Otonoma hazırız. Devletler hazır. Başka ülkelerin de buna hazır olması gerekiyor. Biz aslında 5 yıl sonrasını planlıyoruz. Geleceğe şimdiden hazırız. Bu etkinlikle dünyaya bunu anlatmaya çalıştık” dedi.