Yaklaşık 10 milyon liralık etiket taşıyan Lexus LM, Türkiye’de satışa sunuldu. 35 adet geldi ve 5 gün içinde bitti.

Yaklaşık 10 milyon liralık etiket taşıyan Lexus LM, Türkiye’de satışa sunuldu. 35 adet geldi ve 5 gün içinde bitti. Lexus LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu, 10 milyon 900 bin lira ile Türkiye pazarına sundu. Modelin 7 kişilik versiyonu ise yaklaşık 9 milyonluk etiket taşıyor. Yeni LM modelinin Türkiye lansmanında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, “Aracı son çeyrekte satışa sunacağımızı duyurarak ön talepler toplamaya başladık ve Eylül ayından itibaren de müşterilerle temasa geçtik. Lexus LM, Türkiye’de beklenenden çok daha fazlasıyla ilgi gördü. Öyle ki bu talepler neticesinde sadece 5 gün içerisinde yıl sonuna kadar gelecek olan 34 LM modelinin tamamı satıldı. 34 adet LM modelinin ise, 26’sı 4 koltuklu ve 8 adedi 7 koltuklu olarak sipariş edildi. Avrupa’da ise yıl sonuna kadar 220 adet LM satılması bekleniyor ve bunun yaklaşık yüzde 15’ini Türkiye pazarına tahsis ettiler. Biz de bu adetlerle LM’in en güçlü pazarlarından biri olacağız” dedi.