Skyworth batarya tesisi için şirketi kurdu

Çinli şirketlerin Türkiye iştahı sürüyor. Haziran ayında İstanbul ziyaretinde bulunan Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba, Türkiye’de bir batarya tesisinin kurulacağını açıklamıştı. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş ile anlaşmaya varan Wu Longba, Türkiye’de Skyworth Motor Limited Şirketi’ni kurdu.

Çinli şirketlerin Türkiye iştahı sürüyor. Haziran ayında İstanbul ziyaretinde bulunan Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba, Türkiye’de bir batarya tesisinin kurulacağını açıklamıştı. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş ile anlaşmaya varan Wu Longba, Türkiye’de Skyworth Motor Limited Şirketi’ni kurdu. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, Skyworth ortaklığında açacakları fabrika ve Wu Longba ile Türkiye’de temaslar hakkında yaptığı açıklamada “Skywell ile Ulu Motor olarak, Türkiye ve Avrupa’da önemli bir dönüm noktasına imza atmış bulunuyoruz. 2024 yılında açacağımız 800+ 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında attığımız büyük bir adımı temsil ediyor. Bu iş birliği ile açılacak olan Batarya fabrikası özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.