320 km menzilli elektrikli C3 geliyor

Citroen elektrikli C3 modelini tanıttı. 320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj oluyor.

Citroen elektrikli C3 modelini tanıttı. Otomotiv sektöründe konfor odaklı ulaşılabilir mobilite çözümleri sunan Citroën, yeni ë-C3 ile B segmentinde en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını, gelişmiş donanımı ve en iyi fiyat-performansı sunmaya hazırlanıyor. Küresel BEV araçlara özel oluşturulan, Citroën Akıllı Otomobil Platformu üzerinde tasarlanan yeni ë-C3, Citroën’in yeni tasarım dilini ve marka kimliğini yansıtıyor. B segmentinde ilk kez Citroën Advanced Comfort® süspansiyon ve yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklarla tasarlanan yeni Citroën ë-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.

44 KWH SAATLİK BATARYA

320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle yeni Citroën ë-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni Citroën ë-C3, kapsamlı donanımları ve akıllı çözümleriyle yeni C-ZEN LOUNGE ile yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. 320 km menzilli ë-C3 modelini Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlayan Citroën, tamamen elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılma misyonunu sürdürüyor. Citroën ë-C3’e ek olarak, Citroën C3’ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonlarının da eş zamanlı olarak Türkiye’de satış sunulması planlanıyor.