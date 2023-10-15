Chery Tiggo 4 ile yerlilerle yarışacak

Chery Türkiye’deki atılımına agresif adımlarla devam ediyor. Dengeleri bozmaya hazırlanan marka, gelecek yılın başında OMODA 5’in elektrikli versiyonunu, yılın devamında Jaecoo 7 modelini SUV markası olarak sunacak. Ayrıca B-SUV’da Tiggo 4’e hazırlık yapan grup yerlilerle sıkı bir fiyat yarışına girecek.

ALİ YILDIRIM-ÇİN

Son yıllarda Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli markalar, dengeleri değiştirmek için oldukça agresif hamleler yapıyorlar. Birçok modelde özellikle fiyat tarafında rekabetçi olan Uzak Doğulu üreticiler, Türkiye’de değil ithal yerlilerle bile rekabete çoktan başladı. Yaklaşık 12 yıllık aradan sonra Türkiye pazarına tekrar adım atan Chery de bu yarışa dahil oldu. Bu yılın başında Türkiye’ye 3 farklı kritik modelle giriş yapan Çin’in en büyük ihracatçısı Chery, OMODA 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8’den sonra yeni ürün gamını da hazırladı. Rekabetçi fiyat avantajıyla Türkiye’de kısa sürede öne çıkan marka, şimdi de farklı modellerle sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Öncelikle OMODA 5’in elektriklisini gelecek yılın başında tanıtacak olan marka, hemen ardından Jaecoo markasını Jaecoo 7 ile 2024’te yollara çıkaracak. Bu arada Tiggo 4 modelini de Türkiye planları arasına yazan marka, asıl rekabet savaşına burada başlayacak. B-SUV olarak gelecek modelin fiyatı da yerlilerle yarışacak. Türkiye’de rağmen 1 milyon liranın altında olması beklenen Tiggo 4 ile kartlar yeniden dağıtılacak. Çin’de katıldığımız Chery Group’un 2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde yetkililerden aldığımız bilgilere göre, grubun çatısı altında yer alan birçok modelin Türkiye pazarına dahil olması planlanıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ZİRVEYE YAKIN

Öte yandan marka, müşteri memnuniyetini de odağına aldı. Chery yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yapılan araştırmalarda Türkiye’de markanın müşteri memnuniyeti oranı yüzde 92’ye ulaştı. Bu yıla 3 modelle 15 bin adetlik satış hedefiyle başlayan marka, yıl bitmeden 27 bin adede ulaştı. Grubun verdiği tedarik ve fiyat desteğiyle birlikte marka bu yıl hedefinin 2 katını geçerek 40 bin adede yaklaşmayı hedefliyor.

TESLİMAT SÜRESİ 3 GÜNE İNDİ

Pandemiden sonra başlayan tedarik sıkıntısı Çin’de çoktan bitmiş durumda. Bunun yansıması Türkiye’ye de olumlu olurken, 6 aya kadar uzayan teslimat sürelerinde de sona gelindi. Chery tarafında teslimat süreleri 3 güne kadar düşerken, tüketici istediği modeli de anında bulabiliyor.

JAECOO BAYİLERİ AÇILACAK

Chery’nin agresif girişimi Çin’de de sürüyor. Grup globalde de markayı 3 farklı çatı altında topluyor. En üst segmente EXEED markasını konumlandırırken ikinci markayı da OMODA ve Jaecoo olarak belirledi. Çatının üçüncü markası da Chery olacak. OMODA ve Jaecoo markasını aynı çatı altında birleştiren şirket SUV isteyenlere bu ikiliyle gelecek. Bu yapılanmanın Türkiye’de de faaliyete geçmesi beklenirken, Çinli yetkililer bayi çalışmalarının şimdiden başladığını aktardı. Bu SUV markası Chery’den daha farklı yerde konumlanacak.

KAMU HUZURU İÇİN KOLLARI SIVADI

Chery, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi”nde UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile anlaşmalar yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yoksul ülke ve bölgelerdeki çocuklara gıda, temiz su, sağlık ve eğitim konularında yardım sağlamak için birlikte çalışılması öngörülüyor. Eş zamanlı olarak, “Kamu Huzuru Chery” girişimini somutlaştırarak ve küresel çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sorumluluk ve bağlılığı yerine getirerek, küresel ormanların, okyanusların, su alanlarının ve yaban hayatının korunması için de doğaya dayalı çözümler sunulması planlanıyor.

TEMİZ ÇEVRE TEMASINA VURGU YAPILDI

Chery, 26 yıllık geliştirme süreci boyunca, çevre dostu konseptini derinlemesine uyguladı. Marka her zaman, çevre dostu üretimin temel önceliği olan, kirliliğin önlenmesi, enerji tasarrufu ve temiz üretim konularına vurgu yapıyor. Bu, Chery’nin “Wuhu’da Chery Olmaktan”, “Dünyada Chery Olma” yolunda ilerlemesini sağlıyor. Chery, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi” sırasında, Wuhu’da küresel bir kamu huzuru girişimi başlatacak ve çevrenin korunmasını teşvik etmek için şehirdeki çeşitli paydaşlarla el ele verecek.