BYD modelleri çarpışma testi sonuçları duyuruldu. Markanın SEAL ve Dolphin modelleri Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı.

BYD modelleri çarpışma testi sonuçları duyuruldu. Markanın SEAL ve Dolphin modelleri Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı. BYD’nin yeni modelleri BYD Seal ve BYD Dolphin de, Avrupa’nın önde gelen bağımsız güvenlik değerlendirme programı Euro NCAP güvenlik testlerinden başarıyla geçti ve beş yıldızla ödüllendirildi. Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD ATTO 3’ün ardından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi alan modelleri BYD SEAL ve BYD DOLPHIN markanın yüksek standartlarının altını bir kez daha çizdi.

TESTE 4 KATAGORİDE GİRDİ

BYD’nin yeni nesil elektrikli araç mimarisi e-Platform 3.0 üzerine üretilen D segmenti sedan BYD SEAL ve C segmenti hatchback BYD DOLPHIN, Euro NCAP tarafından değerlendirilerek yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu tescil edildi. Elektrikli BYD SEAL ve BYD DOLPHIN, Euro NCAP mühendisleri tarafından yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları olmak üzere dört ana kategoride testten geçirildi. Her iki model de BYD’nin yapısal kalitesi ve teknolojisiyle maksimum puanları aldı.

BLADE BATARYA TEKNOLOJİSİ

BYD’nin yeni nesil e-Platform 3.0 mimarisinin yanı sıra dünyanın ilk seri üretim yüksek kapsamlı entegre 8’i 1 arada elektrik güç ünitesi ve üst düzey güvenliğe sahip Blade Batarya teknolojisi farklı kaza senaryolarında da en üst düzeyde koruma sağlıyor. BYD e-Platform 3.0, bir çarpışma durumunda enerjinin araç tarafından nasıl emileceğini kontrol eden ve yolcu kabinine müdahaleyi minimuma indiren bir yapıya da sahip. BYD’nin gövdeyi ve Blade Bataryayı entegre eden son CTB (Cell-to-Body) teknolojisiyle sunulan modelleri, süper spor otomobillerdeki kadar yüksek gövde dayanıklılığına sahip. Bu sayede üstün sürüş kabiliyetinin yanı sıra sürücü ve yolculara da daha iyi koruma sağlıyor.

EN DÜŞÜK PUAN GÜVENLİK ASİSTANINDA

Euro NCAP test sonuçlarına göre yüksek standart güvenlik donanımlarına sahip BYD SEAL yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 ve çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 76 gibi üst düzey puanlar elde ederken, yayalar veya bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına karşı yüzde 82 oranında korumasıyla öne çıktı. BYD DOLPHIN ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanlarıyla testten yüksek dereceler elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 gibi etkileyici bir puan alan BYD DOLPHIN, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 85’lik dereceye sahip oldu.