Bireyselde kredi yok satışlar nakit dönüyor

Sıfır araç satışlarında kredi oranlarının yüksek olması pazardaki iştahı düşürdü. Bireysel taşıt kredilerinin neredeyse yok denecek kadar az olması pazarın gelişimini etkilerken, ticari tarafta işler biraz daha iyi. BMW 5 Serisi lansmanında konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, bireysel satışlarda kredili alımın neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyleyerek “Fakat ticari tarafta yani ticari kredilerde biraz açılma gerçekleşti” dedi.

ALİ YILDIRIM-İZMİR

Türkiye’de otomotiv sektörü ilginç bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, iç pazarda ilk 9 ayın iştahı satış rakamlarından da görüldüğü üzere çok kalmadı. Spekülatif satışların bitmesi ve artık ihtiyaç sahiplerinin sıfır otomobillere yönelmesiyle birlikte pazar vites düşürdü. Özellikle kredi sorunun artması bireysel tarafta borç para iştahının düşük kalması satışları etkileyen en önemli unsurlardan biri. Lüks sınıfta satışların artık çok krediyle dönmediğini söyleyen Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, bireysel satışlarda kredili alımın neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Yeni BMW 5 Serisi lansmanında sorularımızı cevaplayan Hakan Tiftik “Kredi sorunu devam ediyor. Fakat ticari tarafta yani ticari kredilerde biraz açılma gerçekleşti. Özellikle şirket sahipleri krediye daha rahat ulaşabiliyor. Biz de çeşitli kampanyalar ve desteklerle müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz” dedi. 2024 yılında kredi sorununun daha da artacağını anlatan Tiftik “Bu ekonomi bakanlığı tarafından da söylendi zaten. Özellikle otomotiv ve gayrimenkul kısmında sıkılaştırmalar artacak diye beyanatta bulunuldu. Bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Sektör odaklı kredilerde bir rahatlama olacak diye düşünüyorum ama bizim sektörde öyle bir rahatlama olur mu emin değilim” ifadelerini kullandı.

BİR KRİZ BEKLENTİM YOK

2024 yılı için Türkiye’de bir kriz öngörmediğini belirten Hakan Tiftik, ekonomi politikasında doğru yönde adımlar atıldığı görüşünde. Tiftik bu konuda “Önümüzdeki dönemde ekonomide daha fazla güven kazanılacağına inanıyorum şu an. O yüzden bir kriz beklentim yok. Ama otomobil alımı için krediye ulaşılmaz veya piyasa doyarsa önümüzdeki yıl tekrar bir normalizasyon olacaktır. Bunlar başka şeyler. Bundan sonra ben devalüasyonu sabit tutup enflasyonun bir anda zıplayacağı durumlar yaşanacağını çok sanmıyorum. Yani enflasyon ve devalüasyon doğru oranda gittiği sürece döviz 40 olmuş 45 olmuş çok fazla etkisi olmuyor piyasaya” ifadelerini kullandı.

5 MİLYONLUK 5’TEN BİN ADET SATACAK

Yeni BMW 5 Serisi hakkında da bilgi veren Hakan Tiftik, yarım asrı geçen tarihinde sunduğu ilklerle business sedan segmentinin standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi’nin sekizinci nesliyle de yine iddialı geldiğini belirtti. Türkiye’de ön sipariş sürecine mild hybrid dizel versiyonu ile başladıklarını belirten Tiftik “BMW’nin aynı gövdede farklı motor tipleri sunan Power of Choice yaklaşımı Yeni BMW 5 Serisi ile devam ediyor. İlk etapta mild hybrid teknolojisine sahip Yeni BMW 520d xDrive’ı görücüye çıkardık ve siparişleri toplamaya başladık. Yıl sonunda otomobilleri sahiplerine teslim edeceğiz” dedi. 2 litrelik dizel motorla satışa sunulan 520d, 197 beygir güç ve 400 NM torka sahip. Geliştirilen mild hibrit teknolojisiyle verimli bir sürüş imkanı da sunan modelin ortalama yakıt tüketimi de 5,5 litre. Aracın başlangıç fiyatı 5 milyon lira seviyesinde. Şimdilik sadece M Sport donanımıyla satılacak olan modelin fiyatı da 5.2 milyon liranın biraz üzerinde. Bu yıl toplamda 5 bin adet 5 Serisi satmayı hedeflediklerini ifade eden Tifitik “5 serisinde yeni gövdeye geçene kadar yaklaşık 4 bin adet teslim etmiş olacağız müşterilere. Yeni gövdende planımız sene sonuna kadar yaklaşık bin adet toplam 5 bin adete geliyor. Yeni gövdenin de oranı yarı yarıya olur. İçten yanmalı ve elektrikli oranı” diye konuştu.

SADECE TÜRKİYE PAZARINA ÖZEL ELEKTRİKLİ i5

Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen elektrikli BMW i5 modeli de dikkat çekiyor. Normalde Avrupa pazarına sunulan versiyonun Türkiye için bir çeşit düzenlemeler yapılarak ÖTV’ye çalım atan modelin Avrupa’da satılan versiyonu Türkiye’de vergiye takılıyor. Bu yüzden fabrikadan çıkmadan bir takım değişiklikler yapıldığını ifade eden Hakan Tiftik “Elektrikli i5 modelimizi yüzde 40 ÖTV’de tutmayı başardık. Bu yüzden fiyatı da oldukça uygun. 3.9 milyonluk fiyat etiketi taşıyan bu versiyon sadece bizim pazara özel yapıldı. Bunu geçtiğimiz yıllar 1.6 litrelik benzinli 5 Serisi modelimizde de yapmıştık” dedi. BMW i5 eDrive30, 582 km’ye varan menzile sahip olup, 205 kW DC Şarj teknolojisi ile 31 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Yeni BMW i5 eDrive30 218 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 7.9 saniye olarak gerçekleşiyor. Modelin en güçlü versiyonu konumundaki Yeni BMW i5 M60 xDrive iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor.

7 SERİSİNE BU KADAR TALEP BEKLEMİYORDUK

Kısa bir süre önce BMW’nin en üst seviyesindeki modeli olan 7 Serisi’ne talep patlaması yaşandı. Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik “7 Serisi’ne olan talep beklediğimizden yüksek oldu. O tarafta elektrikli versiyonumuz olan i7’ye olan talep de iyi. Hedeflediğimiz adetlerin oldukça üzerine çıktık.300-400 adetler planlarken 600 adetleri bulacağımızı tahmin ediyorum” dedi. 12 milyon lira seviyesine olan BMW 7 Serisi’nin yüzde 100 elektrikli versiyonu yaklaşık 9 milyon lira.