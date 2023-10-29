Talep olduğu gibi duruyor ama rekabet arttı

Sıfır otomobile ulaşmak artık biraz daha rahatladı. Fakat şimdi de ne fiyatlar ne de krediler eskisi gibi değil. Peugeot 2008 ve 508 lansmanında sorularımızı cevaplayan Peugeot Türkiye CEO’su Reyhanoğlu, pazarı dikkatle takip ettiklerini söyledi. Reyhanoğlu “Talepte herhangi bir daralma yok. Tabi ki pazara yeni giren oyuncular var. Tedarikler biraz daha mevcut oyuncular da rahatladı, rekabet arttı” diye konuştu.

ALİ YILDIRIM-BODRUM

Sıfır araç satışları son 2-3 yıllık dönemde pandeminin etkisiyle birlikte yok satışa dönmüştü. Fakat bu algı son birkaç aydır kırılmaya başladı. Özellikle spekülatif satışların sona ermesiyle birlikte iç pazarda rahatlama görüldü. Satışlar artık daha çok ticaret için değil de ihtiyaca yönelik olunca bolluk arttı. Öte yandan iç pazara da yeni oyuncuların dahil olmasıyla birlikte tüketicinin elinde daha çok seçenek olmaya başladı. Bodrum’da gerçekleşen Peugeot 2008 ve 508 lansmanında sorularımızı cevaplayan Peugeot Türkiye CEO’su Gülin Reyhanoğlu, pazarı oldukça dikkatli takip ettiklerini söyledi. Reyhanoğlu “Showroom trafiğimiz günde kaç hatta model bazlı bile showroom trafiği takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz, şu anki ortamda talep hiçbir yere gitmedi, olduğu gibi duruyor. Talepte herhangi bir daralma yok. Tabi ki pazara yeni giren oyuncular var. Tedarikler biraz daha mevcut oyuncular da rahatladı, rekabet arttı. Evet, kredilere erişimlerde zorluklar var ama yılbaşında da vardı, hep vardı. Evet araç fiyatları biraz yükseldi. Onun için müşterinin alabilme gücü belli bir kitle müşteri için, en azından biraz daha düştü ama talep orada duruyor. Açıkçası talep olduğu sürece de aslında bu talebin de pandeminin başından itibaren süregeldiğini düşünüyoruz. “

DAHA PAZARI DOYURAMADIK

“Biliyorsunuz üretim ve tedarikçilerde kırılmalar oldu. Bu talebi henüz karşılayabilmiş değiliz sektör olarak. Talep devam ettikçe de adetlerimizin, hedeflerimizin de devam edeceğini düşünüyoruz. Daha talebi doyuramadık, bize göre öyle. Daha az araç vardı. Şu anda daha çok araç var. Hem yeni markalar girdi pazara biliyorsunuz hem de zaten bizim gibi uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösteren firmaların da araç tedarikleri ile ilgili sıkıntıları aslında ortadan kalktı. Faizler biraz daha yükseldi tabii ki. O biraz erişimi zorlaştırıyor. Araç fiyatları yılbaşına göre belli bir seviyeye geldi. O da biraz daha erişimi zorlaştırıyor. Yüzde 80 dışında hiçbir ÖTV diliminde otomobil kalmadı. O biraz zorlaştırıyor” dedi.

BU SENE 1.1 MİLYONU GEÇERİZ

Bu yılın ilk çeyreğinde pazar beklentisinin 780-800 bin bandında olduğunu anlatan Reyhanoğlu şöyle devam etti: “O dönemde de her zaman ki iyimserliğimizi korumuştuk. Eylül ayı sonu itibarıyla ise pazar 857 bin adeti geçerek beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Son birkaç aydır pazarın 1 milyon adetin üstünde kapanacağına tüm sektör olarak hemfikiriz. Bununla birlikte biz Stellantis Türkiye olarak pazarın 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını bekliyoruz.”

YENİ 2008’E YENİ DONANIM

Yeni Peugeot 2008’in birkaç aydır satışta olduğuna değinen Gülin Reyhanoğlu, bu lansmanla birlikte yeni bir donanım seviyesinin eklendiğini ifade etti. Active Prime seçeneğiyle 1.3 milyon lira fiyat seviyesinden satışa başladıklarını ifade eden Reyhanoğlu “Yıl sonuna kadar toplamda 6 bin adet civarı olur. Yerini aldığı modelle birlikte bugüne kadar 12 bin 500 sattı. 6 bin adet ise, yeni modelin lansmanından yıl sonuna kadar satış hedefi. Sene sonu toplam 2008 satışı özetle 18 bin 500 adet oluyor. Elektrikli versiyondan da 200 adet satacağız. Ama seneye satışların yüzde 15’i elektrikli olacak” dedi.

YENİ 508’DE HEDEF 1000 ADET

Yeni Peugeot 508’ de değinen Gülin Reyhanoğlu “Yeni 508’i hem filo tarafında hem de perakende tarafında müşteri kitlesiyle buluşturduk. Toplamda da sene sonuna kadar bu modelden toplam 3 bin adetlik satış hedefimiz var, bunun 1.000 adetinin yeni 508 olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.