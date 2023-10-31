BYD Atto 3 yüzde 10 ÖTV ile geldi

BYD, Türkiye pazarına Atto 3 modeliyle giriş yaptı. Markanın C-SUV modeli olan yüzde 100 elektrikli modelin menzili 420 kilometre fiyatı ise 1.590.000 TL. Bu fiyat etkine göre otomobil yüzde 10 ÖTV ile satışa sunuldu.

Çin pazarının en büyük oyuncularından biri olan BYD, Türkiye pazarına Atto 3 modeliyle giriş yaptı. Türkiye için yepyeni bir marka olan Atto 3, markanın C SUV segmentindeki modeli olacak. BYD’nin global pazar için ürettiği model en yüksek donanım seçeneğiyle böylece satışa sunuldu.

1.6 MİLYON LİRADAN GELDİ

Yüzde 100 elektrikli bir otomobil olan BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1.590.000 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has üstün teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor.

TASARIMCISI ALMAN

Global pazar için tasarlanan BYD ATTO 3, ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger’in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan model, markanın “Ejderha Yüzü” olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. İç mekanda kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlar, otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katıyor. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor. Orta konsolda ise koşu bandından esinlenilen bir tasarım öne çıkıyor ve vites kolu ise kettlebell şekline sahip. Ön ve arka kapı içlerinde yer alan kırmızı detaylar, gitar telleriyle özdeşleşiyor.

15,6 İNÇ’LİK DÖNEN EKRAN

Tam elektrikli BYD ATTO 3 yüksek malzeme kalitesi, elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı ve şık direksiyonuyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Buna ek olarak modelde yer alan spor vegan deri ön koltuklar şıklık ve rahatlık sunuyor. Direksiyon önünde yer alan ve direksiyon kolonuna entegre 5 inç’lik dijital gösterge paneli yer alıyor. Sürüş deneyiminin merkezinde yer alan elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı, isteğe göre dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay dahil olmak üzere bağlantı özellikleriyle birlikte sezgisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Araç özelliklerinin dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelerin kombinasyonuyla birlikte yönetilebilmesi, her yol şartında pratik ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

204 BEYGİRLİK YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Sportif tasarımıyla dikkat çeken BYD ATTO 3, performansıyla ve yüksek verimliliğiyle kullanıcılarını etkiliyor. Sadece 0.29 Cd rüzgar direnci katsayısıyla aerodinamik bir model olarak öne çıkan araç, bu tasarımı yenilikçi güç ünitesi ve öncü Blade Batarya teknolojisiyle birleştiriyor. 60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduyla kullanabilen BYD ATTO 3, kullanıcıların her yol koşulunda ve ortam konforlu bir sürüş elde etmesini sağlıyor.

ENERJİYİ GÜCE DÖNÜŞTÜRÜYOR

BYD ATTO 3 kullanıcıları aynı zamanda araç enerji paylaşım teknolojisi VtoL sayesinde aracın elektrik gücünü, maksimum 3.3 kW olacak şekilde elektronik ve elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanabiliyorlar. Bu sayede elektrikli scooter’lardan kahve makinelerinde kadar birçok aleti çalıştırabilen otomobil, outdoor aktivitelere ve kamp yaşamına da kusursuz uyum sağlıyor. BYD ATTO 3’te sunulan standart şarj kablosuyla kullanıcılar elektrikli aletlere sorunsuz bir şekilde güç verebiliyor.

UZUNLUĞU 4.4 METRE

BYD ATTO 3, 4,445 mm uzunluğa, 2,050 mm genişliğe, 1,615 mm yüksekliğe ve 2,720 mm aks aralığına sahip model, bu sayede 5 kişi için de önde ve arkada geniş bir yaşam alanı sunuyor. BYD ATTO 3’ün 440 litrelik bagaj hacmi koltuklar katlandığında 1,338 litreye çıkıyor.

ANAHTAR YOK KART VAR

BYD ATTO 3, Türkiye’de en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle sunuluyor. Zengin standart donanımlarıyla dikkat çeken SUV, elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi ve akıllı telefon kablosuz şarj özelliklerini standart olarak sunuyor. Hayatı kolaylaştıran teknolojileriyle öne çıkan araç modelinde, geleneksel anahtarın yerini alan NFC Kart da, standart olarak sunuluyor. Kart sayesinde aracın sol dikiz aynasında yer alan NFC alanıyla aracı açmak ve kapatmak çok kolaylaşıyor. Araçta yer alan Panoramik Görüş Kamerası, 360 derece olarak otomobilin etrafını gösteriyor ve dar alanlarda güvenli ve kolay manevra yapılmasını sağlıyor. Aracın altının da park anında kamera ile görülmesi, park etmeyi ve sürüşü kolaylaştırıyor.