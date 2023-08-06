Tedarik edebilen liderlik koltuğuna oturdu

Son birkaç yıldır Türkiye’de iç pazarda kriz fırsata çevrildi. Sıfır araç satışları tam gaz devam ederken tedarik sorunlarını aşan markalar iç pazarın yıldızı oldu. Peugeot Türkiye’yi ‘Fransa’dan sonra en çok otomobil sattığımız ülke’ olarak ilan etti. MG ise resmi verilere göre, elektrikli araçta pazar lideri oldu.

ALİ YILDIRIM

FRANSA’DAN SONRA

EN ÇOK SATAN PAZAR OLDU

Son dönemde Türkiye’deki sıfır araç satışlarında yaşanan ivmeye Fransız üreticiler de kayıtsız kalamadı. Yok satan pazarı global CEO’lar tek tek ziyaret ederken, Türkiye’ye olan ilginin radarlarında olduğuna değinmişti. Peugeot da bu markalardan biri oldu. Yurtdışının da desteğiyle araç tedariğinde son derece hızlı davranan marka getirdiği her modeli yok satan pazarda deyim yerindeyse ‘ekmek peynir’ gibi sattı. Temmuz ayını 8 bin 148 adetlik satış ve yüzde 7,2’lik pazar payıyla kapatan Peugeot Türkiye, tüm zamanların en iyi temmuz ayı sonucuna imza atarken aynı zamanda tarihindeki en iyi ilk 7 ay sonucunu elde ederek pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Binek otomobil pazarında Temmuz 2023’ü üçüncülükle tamamlayan marka, hafif ticari araç pazarındaysa ithal markalar arasında birinciliğe ulaştı.

PEUGEOT TÜRKİYE OLARAK REKOR KIRDIK

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “Türkiye için geçtiğimiz temmuz ayı rekorlarla tamamlandı. Hem markanın tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi temmuz satışına imza atarken bir yanda da en yüksek ilk 7 aylık performans sonucunu elde etmeyi başardık. Daha da önemlisi Temmuz ayı sonu itibarıyla Peugeot markası olarak gelmiş geçmiş en yüksek toplam satış adetine ulaşarak bir rekor kırdık. Yani bu yıl tüm zamanların en iyi satış performansını yapacağımızı garantilendik. Yılın geride bıraktığımız bu periyodunda elde ettiğimiz 49 bin 40 adetlik toplam satışla, sene sonu için hedeflediğimiz rekor satış rakamına doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Bu performansın Peugeot dünyasında, Türkiye’nin de konumunu pozitif etkilediğini ifade eden Reyhanoğlu “Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz satış başarısıyla Fransa’nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. Bu başarıda tüm modellerimizin önemli bir rolü var. Her segmentte zirveye oynayan modellerimiz var. 2008, 3008, 5008 ve 408 olmak üzere 4 farklı tasarım ve yetenekte SUV modelimizle ilk 7 aylık dönemde ulaştığımız 29 bin 813 adetlik SUV satışı ve yüzde 11,9 payla, Türkiye SUV pazarında liderliğimizi de sürdürüyoruz” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

MG (Morris Garages), sadece 2,5 yıl önce giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkat çekmeyi başardı. Temmuz ayında 1820 adetlik satışa imza atan marka, toplam satışının yüzde 41,64’ünü, (758 adedini) elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Bu satış rakamı da markaya temmuz ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını kazandırdı. MG, yılın ilk 7 aylık döneminde de toplam 5 bin 94 adetlik satışla önemli bir başarıya imzasını attı. Markanın 7 aylık dönemde sattığı her 3 otomobilden biri (yüzde 33,31’i) elektrikli araçlardan oluştu. 7 aylık dönemde 1697 adet elektrikli MG modeli satılırken, bu rakamla marka pazardan yüzde 12,59 pay alarak zirvede yer aldı.

5 BİN ADETLİK HEDEF 10 BİNE YÜKSELTİLDİ

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal “Tedarikte yaşadığımız sorunları aşıp bu alandaki gücümüzü artırdık ve önemli satış rakamlarına imza atmaya başladık. Temmuz ayıyla birlikte elektrikli araç pazarında liderliği elimize aldık. Tedarikte elde ettiğimiz gücü devam ettirerek bu liderliği sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yılı toplamda 1627 adet araç satışıyla tamamlamıştık. Bu senenin ilk 7 ayında ise geçen yılın toplamından 3 kat fazla araç satışı gerçekleştirdik. Yılbaşında ise 2023 toplamında MG markası için 5 bin adetlik satış hedefi koymuştuk. Henüz yılın ilk 7 ayında bu hedefi de aşmayı başardık. Yıl sonu için hedefimizi ikiye katlayarak 10 bin adedin üzeri olarak revize ettik. Bu rekorlara ulaşmada en önemli gücümüz birbirinden iddialı elektrikli modellerimiz oldu. İlk 7 aylık dönemde en çok satan elektrikli modelimiz 968 adetle MG4 oldu. Onu 724 adetlik satış rakamıyla MG ZS EV modeli takip etti. Ağustos ayında Marvel R modelinin de satışına başlayarak elektrikli araç pazarındaki iddiamızı daha da artıracağız” açıklamasında bulundu.