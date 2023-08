Citroen My Ami Buggy satışı başlıyor

Citroen My Ami Buggy, 399 bin liralık satış fiyatıyla online satışa açılıyor. Türkiye için de 100 adet kontenjanı olan Citroën My Ami Buggy’nin, satın alanlara ağustos ayından itibaren teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

Citroen Ami’ye, Citroen My Ami Buggy isimli yeni bir versiyon ekleniyor. 2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, toplam 34.000 adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, Citroën’in tamamen online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda 1.000 adetten fazla Citroën Ami satışı gerçekleştirilirken, bu başarının ağustos ayından itibaren seriye yeni eklenen My Ami Buggy ile artırılması planlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen ve Citroën’in online satış kanallarından, kapora verilerek satın alınabilecek olan My Ami Buggy’nin fiyatı 399.000 TL olarak belirlendi.

AMİ’YE TALEP HALA YOĞUN

Aralık 2021’de kurumsal, Mart 2022’de de bireysel müşterilere satışları başlayan Citroën Ami ile ilgili olarak Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Online satışa sunduğumuz ilk araç olan Ami modelimizin Aralık 2021’de ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmış ve ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşterimiz ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerimizin de eklenmesiyle, yaklaşık 1.5 yıllık sürede 2163 adet Citroën Ami satışı gerçekleştirdik” dedi. Citroën Ami’nin Türkiye’ye sağladığı avantajlardan da bahseden Selen Alkım; “0 emisyon mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu doldurduğumuz Ami modelimize olan yoğun talep devam ediyor. Ami modelimizdeki satış başarımız ile Citroën globalin dikkatini çekerek hem ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı görmüş olduk, hem de daha üst segmentlerde elektrikli araç sağlayabilmek için elimizi kuvvetlendirdik. Farklı versiyonlarla zenginleştirdiğimiz Ami’nin şimdi de daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisini satışa sunarak bu başarımızı yeni bir seviyeye taşıyoruz. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz” dedi.

TAM ŞARJ İLE 75 KİLOMETRE MENZİL

Yüzde 100 elektrikli Citroën My Ami Buggy, 45 km/s’ye kadar hızlara ulaşabilen, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektrikli motoru sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan, 2.41 metre uzunluğunda, dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşiğinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için 4 saat yeterli oluyor. Citroen My Ami Buggy’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen My Ami Buggy ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.