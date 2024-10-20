Renault’un voltajı Retro 5 ile artacak

Renault eski tasarımına vurgu yapan Renault 5 modeliyle tüm dikkatleri üzerine toplayacak. 2025’in ilk çeyreğine doğru satışa çıkacak modelin hem kısa hem de uzun menzilli versiyonları Türkiye pazarına dahil olacak. Aracın fiyatı ise Megane E-tech’in altında olacak.

ALİ YILDIRIM – NİCE

Renault eski tasarımına vurgu yapan Renault 5 modeliyle tüm dikkatleri üzerine toplayacak. 2025’in ilk çeyreğine doğru satışa çıkacak modelin hem kısa hem de uzun menzilli versiyonları Türkiye pazarına dahil olacak. Aracın fiyatı ise Megane E-tech’in altında olacak. Fransız üretici Renault Avrupa pazarında uygun fiyatlı elektrikli otomobiller tarafında hakimiyet kurabilmek için yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Biraz da tasarım tarafına ağırlık veren marka hem geçmişe atıfta bulunuyor hem de yeni modelleri tek tek sahaya sürüyor.

İLK KEZ 2022’DE TANITILMIŞTI

2022’de Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Renault 5 modelini marka şimdi de satışa sunuyor. Retro tasarıma sadık kalınan otomobilde 2 farklı batarya paketi sunuluyor. Mini elektrikli otomobil segmentinde dikkatleri üzerine çekebilecek olan aracın Türkiye pazarına ise 2025’in ilk çeyrek sonlarında gelmesi bekleniyor.

400 KM’NİN ÜZERİNDE MENZİLİ VAR

Otomobilde batarya paketine göre, 300 ve 400 kilometre olmak üzere iki farklı menzil sunuluyor. Aynı zamanda 120 ve 150 beygirlik güç paketlerine sahip olan model, yeni ve tamamen elektrikli platform AmpR Small kullanılarak üretilen ilk otomobil olarak dikkat çekiyor. Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin yeni 11 kW AC çift yönlü şarj cihazı, V2L (araçtan şarj) ve V2G (araçtan şebekeye) özelliklerini bir araya getiriyor.

SADECE ŞARJ OLMUYOR ŞARJ DA EDİYOR

Renault marka otomobillerde bir ilk olan bu özellik ile kullanıcı, isteğe bağlı bir adaptör üzerinden elektrikli süpürge, su ısıtıcısı veya elektrikli barbekü gibi 220 V (3.700 W’a kadar) ile çalışan cihazları aracın bataryasına bağlayabiliyor. Böylece kullanıcılar, evde şarj maliyetinden ortalama %50 tasarruf edebiliyor. 100 kW güç alabilen model yüzde 20’den yüzde 100’e 30 dakikada şarj oluyor.

‘TÜRKİYE’YE GETİRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ’

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli, önümüzdeki yıl bizim de Türkiye’de satışa sunacağımız ikonik bir model. Tüm dünya ile birlikte biz de Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi kullanmak ve sürüş deneyimini yaşamak için Nice’te bir araya geldik. Şimdiye kadar Renault modellerinde görülmemiş olan Reno Avatar özelliğiyle dikkat çeken, elektrifikasyon teknolojisini ‘araçtan şebekeye şarj’ özelliğiyle de aynı zamanda bir tasarruf nesnesi haline getiren bu modeli biz çok sevdik. Kompakt boyutları ve kendine has tasarımı ile daha şimdiden Fransa sokaklarını rengarenk hale getiren bu modeli, Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.