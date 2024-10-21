İnkar edemeyiz iyi iş çıkardılar

Çinlilerin girdikleri pazarlarda dengeleri değiştiren markalar, Avrupalı üreticilerin de uygun fiyatlı otomobiller üzerine çalışmasına neden oldu. Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek’in de gündeminde Çinli üreticiler vardı. Birçok marka temsilcisinin aksini düşünen Ptacek “İyi iş çıkardılar inkar edemeyiz. Saygı duymalıyız” dedi.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Son yılların en çok dikkat çeken markaları Çinli üreticiler oldu. Girdikleri pazarlarda dengeleri değiştiren Uzak Doğulu üreticiler agresif fiyat politikalarıyla kendilerine oldukça çabuk yer edindiler. Özellikle Türkiye pazarında dikkat çeken satış rakamlarına ulaşan Çinli üreticiler, sundukları otomobillerle de Türk tüketicisinin de beğenisini kazandı. Üretici destekli fiyatlar da tüketiciyi cezbedince başarı grafiğini oldukça hızlı tırmandılar. Fiyat tarafında birçok Avrupalı üretici Çinlilerle rekabet edemeyince ortaya uygun fiyatlı otomobiller de çıkmaya başladı. Bunu Paris Otomobil Fuarı’nda da gördük. Birçok marka yeni modellerini tanıtırken, çıkış noktaları fiyat oldu. Birçok marka düşük fiyatlı araç tanıtma yarışına girdi. Tablodan da anlaşıldığı üzere aslında bir noktada Çin, Avrupalı markaların da uygun fiyatlı otomobil üretimine başlamasına neden oldu.

2 YILDAN KISA BİR ZAMANDA

PAZAR LİDERİ OLDULAR

Paris Otomobil Fuarı’nda sorularımızı cevaplayan Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek’in de gündeminde Çinli üreticiler vardı. Birçok marka temsilcisinin aksini düşünen Ptacek “İyi iş çıkardılar inkar edemeyiz” dedi. Çinli markaların 2 yıldan kısa bir sürede pazarın yüzde 10’una hakim olduklarını ifade eden Ptacek “Müşteriler için ilginç ürünler getirmeyi başardılar. Müşterilerin ürünlerinden çok etkilendiğini görebildiler. Tutarlı ürün yelpazesiyle çok agresif fiyatlandırma yaptılar. Diğer satış yapan herkes kendi kartlarıyla oynamak için burada. Renault Grubu olarak, Türkiye’de uzun zamandır yerleşik bir marka olarak çok güçlü varlıklara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Türk halkına büyük bir aşinalığa sahibiz. Dolayısıyla pazardaki herhangi bir yeni rakiple rekabet etmek için çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi bir iş çıkardıklarını inkar edemeyiz ve onlara saygı duymalıyız” diye konuştu.

DAHA İYİ FİYATLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Uygun fiyatlı otomobiller konusunda da çalıştıklarının mesajını veren Jan Ptacek, her müşteri kitlesine hitap etmek gerektiğini vurguladı. Türkiye’de sunulan ürün yelpazesinde modellerin birbirinin satış hızını kesmemesi üzerine kurulu bir yapı olduğunu anlatan Ptacek şöyle konuştu: “Farklı fiyat kümelerinde iyi bir kapsama sahip olmamız gerekiyor. Çünkü yerel olarak ürettiğimiz modeller var. Bu modeller ile yurt dışından gelen modeller birbirlerini iyi bir şekilde tamamlayacak. Böylece her müşteri kitlesine uygun özelliklerde ve fiyatta araçları biz sunmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’DE HİBRİT MOTORU SADECE

OYAK-RENAULT ÜRETİYOR

2027 yılına kadar Renault’un Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım yapacağını hatırlatan Ptacek, OYAK Renault Fabrikaları’ndaki üretime de değindi. Ptacek “Fabrikada ürettiğimiz hibrit motorlar geçiş döneminde büyüme potasniyeline sahip olduğu için çok önemli. Bu yüzden kapasite artırmanın başında sayılabiliriz. Türkiye’de hibrit motor üreten tek otomobil firmasıyız. Önümüzdeki yıl yeni nesil hibrit motorları piyasaya süreceğiz. Şu anda Bursa’da Duster’ı üretmeye başladık. Bursa üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Diğer modelleri konuşmak için henüz erken. Değişen koşullara göre modellerde de değişiklik olabilir” dedi.

MEGANE SEDAN ÜRETİMİ

BİTMEYECEK TALEP ÇOK

Renault tarihinin belki de en çok satılan otomobillerinden biri olan Megane için yolun sonu yaklaştı. Karsan ile yapılan anlaşma kapsamında Megane Sedan üretiminin normal şartlarda 2027’de bitmesi gerekiyordu fakat Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, bunun uzayabileceğinin sinyalini verdi. Paris Otomobil Fuarı’nda sorularımızı cevaplayan Ptacek, yıllık 50 bin adetlik üretim kapasitesinin olduğunu hatırlattı. Megane sedana talebin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Ptacek “Megane sedana şu anda çok fazla talep var. Megane sedan için ve talep devam ettiği sürece üretmeye de devam edeceğiz. Megane bugün Türkiye pazarında en çok satılan üçüncü otomobil konumunda. Herkes konfor ve dayanaklılığından çok memnun” dedi. 2021’de Karsan ile yapılan anlaşmayla birlikte yıllık 55 bin adetlik üretime imza atılan Megane sedan için sadece 5 yıl değil uzun bir yol var. Türkiye pazarının ilk 9 ayında bile oldukça talep gören model, Clio’dan sonra en çok satılan otomobil konumunda. 30 bine yakın satış adediyle model, neredeyse bazı markaların yıllık satış adedine ulaşmış durumda.