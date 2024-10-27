Çinli otomobil üreticilerinin agresif fiyatlarla pazara giriş yapması Avrupalı üreticileri alarma geçirdi. AB şimdi ucuz elektrikli araçlarla dikkat çekmeye çalışırken, ucuz elektrikli modeller günün otomobilleri olmaya başladı. Özellikle eskiye dönüş yaparak retro haline gelen yeni modelleri pazara sunmaya çalışan Avrupalılar, ucuz modellerle Çin’e karşı ayakta durmaya çalışacaklar.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Pandemiyle birlikte Çinli otomotiv üreticileri kısıtlamalara rağmen hiç de boş durmadı. Birbirinden farklı modelleri hızla pazara sunmaya başlayan üreticiler, gelinen noktada yeni bir oluşumun içine girdi. Sundukları ucuz modellerle eski kalitesiz algısını kırmayı başaran Çinliler hem yokluk dönemini değerlendirdi hem de tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Avrupalılara karşı adeta taarruza geçen Uzak Doğulular kısa süre içinde hatırı sayılır bir grafik çizmeyi başardılar. Buna karşın Avrupalılar ise ilk etapta her ne kadar hükümetlerden önlem beklese de istedikleri karşılıkları bulamadılar. Otomotiv sektörünün tepesinde bulunan birçok isim ilk etapta Çinlilerle başa baş, dişe diş mücadeledense ‘damping’ çıkışını yaptı.

EK VERGİLER DE ÇİNLİLERİ DURDURAMADI

Buna karşı gelen ek vergiler de Uzak Doğulu üreticileri yıldıramayınca çare ucuz modellerde aranmaya başladı. Çinli üreticiler hiç kuşkusuz düşük maliyetli ucuz otomobiller ortaya çıkardı fakat tasarım tarafında daha çok işleri var. Avrupalı üreticiler de bu boşluğu fark etti ve ucuz retro modellerle Çinlilere karşı bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bunun en somut örneği geçtiğimiz haftalarda Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleşti. Birçok marka artık teknolojiden tasarımdan ve hatta tüketici tercihlerinden ziyade tema artık ‘ucuz retro’ üzerinde kuruldu. Avrupa’nın en büyük üreticilerinin başında olan temsilciler de bu konuda bölünmüş durumda.

KAPASİTE SORUNLARI YAŞARIZ

FABRİKALAR KAPANABİLİR

Reuters’a konuşan Stellantis Grubu CEO’su Carlos Tavares, Avrupa’nın Çinli markalara uyguladığı ek verginin bölgede fabrika yatırımı yapmaları için bir anlamda teşvik oluşturduğunu söyledi. Tavares, bu durumun bölgedeki yerel üreticileri etkileyeceğini, fabrika kapatmaların hızlanacağını ve kapasite sorunlarının katlanacağının da vurguladı.

ÇİNLİLERLE ANLAŞMA VE ORTAKLIK YAPILABİLİR

Renault Grubu CEO’su Luca de Meo ise durumu kabullenmiş. Ama bunu avantaja çevirmek için fırsat kolluyor. Luca de Meo, Çinli markalarla ortaklıktan yana. Reutres’a konuşan Luca de Meo “Batarya teknolojisi ortada. Kapasiteleri korumak için karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşma Çinli üreticilerle yapılabilir” dedi.

İLK ÜRÜNÜ RENAULT 5

Bu dönüşün en somut örneklerinden birini hatta birçoğunu Renault sundu. Marka Paris Otomobil Fuarı’nda sunduğu modellerle eskiye dönüşün en bariz örneklerini verdi. Renault 5’i Avrupa’da satışa sundu. Renault 4’ü ilk kez görücüye çıkardı. Twingo da dikkat çeken yeniliklerden oldu. Hatta Renault 17’nin bile elektrikli bir versiyonunu tanıttı. Ve bunların neredeyse hepsi Çinli üreticilerle Avrupa’da mücadele edecek uygun fiyatlı retro modeller olarak lanse edildi. İki farklı batarya kapasitesi sunuluyor Renault 4 ve 5’te. 40 kwh batarya kapasitesi 120 beygir gücünde. Aracın menzili de 300 kilometre olarak hesaplanmış. 52 kwh batarya paketi ise 150 beygir ve 400 kilometre menzil sunuyor. Renault 17’nin Restomod ile varisi de elektrikli motorla dikkat çekti. 270 beygirlik bir elektrik motoru ve karbon fiber şasi ile güncel hale getirildi.

MİNİK PANDA’DA DA GRANDE İLE ELEKTRİKLENDİ

Tam bir süper mini segmentine oturmaya çalışan Fiat Panda da Grande ile bu savaşa dahil olan modellerden. Daha ucuz bir fiyat etiketiyle ortaya çıkmaya çalışan model, retro tasarımından ödün vermeden Avrupa pazarına girmeye hazır. İlk etapta elektrikli olarak satışa çıkması beklenen modelin hibrit ve benzinli versiyonlarının da olacağı tahmin ediliyor.

40 YIL SONRA YENİDEN CAPRI

Ford’un 40 yıllık geçmişini ortaya koyan Capri de tekrar gün yüzüne çıktı. Tam bir Retro dönüşümüne sahip olan model aslında markanın geçmişini de tam olarak yansıtıyor. Aynı diğer markalarda olduğu gibi elektrikli seçenekle ortaya çıkan versiyon kısa bir süre sonra Türkiye pazarında da yola çıkacak. Ford Capri genişletilmiş menzilli RWD standart paketinde 545 Nm arka tork sağlarken genişletilmiş menzilli AWD Premium paketinde 545 Nm arka tork ve 134 Nm ön tork sağlıyor. Capri güçlü motoru sayesinde standart serisinde 627 km menzile sahip ve elektrik tüketimi 100 km’de 13,3/14,0 kWh olarak sunuluyor. Otomobilin fiyatı ise neredeyse 50 bin euro seviyesinde. Çinli rekabete çok katkı sunmasa da retroya dönüş tarafında önemli bir model olarak ortaya çıkacak.

YİNE YENİDEN FIAT 600

İtalyan üretici Fiat da geçmişe dönüş yapan markalardan. 1955 yıllarında üretimine başlanan model, neredeyse 69 yıl aradan sonra yeniden sahne aldı. Türkiye pazarına da giriş yapan yeni 600 hem elektrikli hem de hybrid motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine toplayacak. 54 kWs bataryaya sahip olan model lityum-iyon batarya ile 400 kilometreye yakın bir menzil vadediyor. Aracın şehir içinde ise 591 km’ye kadar ulaştığını söylüyorlar. 100 kW hızlı şarj sistemi ile donatılan 600e’ye yüzde 80 şarj için yarım saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. Modelin 115 kW gücündeki elektrik motoru 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Hybrid tarafta da 136 beygirlik tanıdık bir ünite dikkat çekiyor. 3 silindirli 1.2 litrelik içten yanmalı motor, 48 Volt Li-ion batarya ve çift kavramalı e-DCT6 şanzıman ile destekleniyor. Aracın başlangıç fiyatı da 1 milyon 389 bin 900 lira olacak. 600 Fiat için önemli bir eşik olacak.

SKODA DAHA KÜÇÜK

ELEKTRİKLİ ELROQ’U GELİŞTİRDİ

Çek üretici Skoda da bu savaş için ortaya çıkardığı modeli Elroq ile dikkat çekti. Markanın üçüncü elektrikli modeli olan Elroq, Türkiye için de bir ilk olacak. Model Avrupa’da siparişe açıldı. açılacak. Türkiye için ise planlanan şimdilik Ocak 2025. Aracın elektrikli menzili de hemen hemen 570 kilometrenin üzerinde. Avrupa’da rakibi oldukça fazla olan modelin Türkiye’de şansı biraz daha yüksek. Araçta 52 ve 60 kwh güç paketleri sunulacak.

FRANSIZLARLA ORTAK İLK ÇİNLİ

Yakın zamanda Stellantis ile ortaklık açıklayan Leapmotor da aslında hem Avrupalı üreticilerle hem de kendi toprağıyla mücadeleye başlayacak. B10 elektrikli crossoverı tanıtan marka Fransız üreticilere bir anlamda fiyat tarafıyla destek sağlayacak. B10 kompakt SUV, hem tamamen elektrikli hem de menzili uzatılmış versiyonlar sunacak, ikincisi 1,5 litrelik benzinli motorla çalışıyor. Şirket daha ince detaylar konusunda ağzını sıkı tutsa da, B10’un satışlarının önümüzdeki yılın sonlarında Avrupa genelinde başlayacağını doğruladı.

ÇİNLİLERDEN DAHA

UCUZ GÜNEY KORELİ: INSTER

Güney Koreli üretici Hyundai de Çinli markalarla fiyat savaşı yapabilmek için en küçük segmentle voltajı yükseltti. Yeni şehirli SUV modeli olan Inster 2025 yılı başlarında yollara çıkacak. Hedef fiyatın 25 bin Euro olduğunu söyleyen uzmanlar iki farklı batarya paketinden de bahsetti. Markanın bu yeni mini modeli 355 kilometrelik menzile sahip olacak. Hatta tahmin edilen fiyatla ortaya çıkarsa Avrupa’daki en ucuz Çinli olmayan elektrikli otomobil olmasıyla dikkat çekecek. Güney Kore’de Casper Electric adıyla satılacak olan Inster, Casper’a göre toplamda 230 mm daha uzun, ön ve arka tekerlekler arası 180 mm daha uzun ve 15 mm daha geniş.

UCUZ OLMASI İÇİN PLATFORM

DEĞİŞTİ: CITROEN C3

Stellantis’in Smart Car platformu temel alınarak tasarlanan yeni Citroen C3 Aircross da Çin pazarına karşı atağa geçen modellerden. Türkiye pazarına 1 milyon liralık fiyat etiketiyle girmesi beklenen e-C3’ten sonra şimdi de Aircross versiyonun bu fiyatın biraz üzerinde bir etiketle 2024 sonunda Türkiye’de yola çıkması bekleniyor. Aracın Avrupa fiyatı 28 bin euro olacağı konuşuluyordu. Hibrit versiyon ise 25 bin eurodan satılacak. Avrupa’da ulaşılabilir fiyatlara satış hedefleyen Fransız üretici Türkiye’de de aynı politikayı uygulayacak.