Togg Almanya’ya çıplak fiyatla gidecek etiketi vergi belirleyecek

Togg Almanya pazarına Türkiye ile aynı fabrika çıkış fiyatıyla girecek. Fakat son etiketi o ülkenin vergi koşulları belirleyecek. Türkiye’de yüzde 20 ÖTV ve üstüne yüzde 20 KDV ile satılan model, Almanya’da sadece yüzde 19 KDV ile satılacak. Durumu özetleyen Togg Başkanı Tosyalı, “Bizim bir fabrika çıkış fiyatımız var bu değişmiyor. Fiyat farklılıkları vergilere göre oluyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya’da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV’si, ÖTV’si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye’den ucuza olmayacak” dedi.

Ali YILDIRIM-MÜNİH

Türkiye’nin yerli markası Togg, Avrupa mesaisine Almanya ile başlıyor. Uzun bir süredir Almanya hazırlıkları yapan markanın Türkiye’den sonra ikinci pazarı ay sonunda start alacak. Aracın fiyatını ise ülkelerdeki vergi koşulları belirleyecek. Türkiye’de de uzun bir süredir satışta olan Togg T10X’te ÖTV ve KDV ile birlikte, aracın fiyatı son düzenlemeden sonra 1.8 milyon lira seviyesinden başlıyor. Bu etiketi aracın vergisiz fiyatı, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 20 KDV oluşturuyor. Fakat Avrupa’da durum farklı. Özellikle Almanya’da ÖTV bulunmuyor. Otomobil satışlarına sadece yüzde 19’luk KDV uygulanıyor. Konu hakkında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility Fuarı’nda konuşan Togg Başkanı Fuat Tosyalı, aslında ucuza satmadıklarını bir fabrika çıkış fiyatının olduğunu bildirdi. Tosyalı şöyle konuştu: “Neticede bizim bir fabrika çıkış fiyatımız var. Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O üzerindeki mali, vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya’da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV’si, ÖTV’si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye’den ucuza olmayacak.”

Bayilik modeline de geçeceğiz

Satışların internet üzerinden olduğunu hatırlatan Fuat Tosyalı, bayilik modeline geçeceklerini açıkladı. Tosyalı, “Vatandaşa ulaşmak için bayilik yapılanmasına gideceğiz. Böylece kârlılığımızdan feragat etmiş olacağız ama daha çok kişiye ulaşacağız. Bu modelle birlikte gelecek dönemde satış ve servis alanlarımız artacak” dedi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş ise bayilikle ilgili şöyle konuştu: “3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız acente bayiliğiyle ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına biraz yaymak istiyoruz. Avrupa’ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz.”

İkinci el aracı alacak Togg satacak

Togg pazara girdiği dönemden bu yana sadece araç satış operasyonu gerçekleştiriyor. Aynı zamanda anlaşmalı servislerle satış sonrası hizmetlerini yapıyor. Bu konu hakkında da konuşan Fuat Tosyalı, “Bayiliklerin yanında artık yeni bir satış ağı da oluşacak. Böylece Togg’a ulaşmak isteyen artık aracını da o bayiye satabilecek. İkinci el takas alımı ve satımı da oluşacak. Vatandaşların Togg’a daha ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

İkinci pazar Fransa ve İtalya olacak

“Doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemli” diyen Gürcan Karakaş, Almanya’yı bu yüzden tercih ettiklerini anlattı. Almanya’nın en büyük Pazar olduğunu söyleyen Karakaş, “Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya’ya geldik. Almanya’daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya’da devam ederek ilerlemek istiyoruz” bilgisini verdi.

Daha küçük SUV T8X geliyor

Türkiye’de T10X ile satışa başlayan Togg, yeni modellerin geleceğinin bilgisini önceden de vermişti. Şimdi T10F’i de model gamına ekledi. Kısa süre içinde yeni bir modelin daha geleceğini paylaşan Gürcan Karakaş, “Teknolojide değişim çok hızlı. Bunu hazmederek ilerliyoruz. T10X’in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık” dedi. T10X’in küçüğü olarak vurgulayan T8X, markanın ikinci SUV modeli olacak. B-SUV’de boy gösterecek.

Çinli yatırımcılarla görüştüğümüz bilgisi asılsız

Togg’un Çinli yatırımcılarla görüştüğü iddiası hakkında da konuşan Fuat Tosyalı, Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Tosyalı, “Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok. Özellikle ortaklık, ortaklığa gidecek bir yolda herhangi bir görüşmemiz de yok, öyle bir şeye açık da değiliz. Ama aracımızı geliştirebilme adına Türkiye’den de çok tedarikçiyle görüşüyoruz. Dünyanın her yeriyle görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.